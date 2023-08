MAGDALENA RADI NA JAHTI I OTVORILA JE GAZDIN SKUPOCENI POKLON! Svi osuli paljbu po njoj: Neprofesionalna si, ponižavaš se (VIDEO)

Magdalena iz Srbije, radi kao stjuardesa na jahti, a na društvenim mrežama često objavljuje snimke o poslu i različitim životnim situacijama u kojima se našla.

Tako je sada snimila video u kom je otvorila i pokazala poklon koji je dobio njen šef, ili gazda, kako ga ona oslovljava.

"Dobra stvar posla stjuardese je što prva možeš da vidis poklone i stvari koje gazde dobiju ili kupe. Gazda je sad dobio jedan poklon, to jest, ima dve ogromne kutije, ja ih sad otpakujem i reko da ih snimim. Baš mi je zanimljivo što samo ja mogu otvorim te poklone i vidim prva je ostali članovi posade donesu te kese i kutije i onda me pitaju šta je dobio, pokaži mi, šta, šta. Pogotovo što naš gazda svaki drugi dan ide u šoping i svaki dan dolazi sa po ti cetiri kese ogromne sa stvarima i uvek ja otvorim sve da osiguram da je sve unutra da je okej da mu se opere i vrati na svoje mesto. Volim da pogledam račun, da vidim te cifre koje su bizarne", rekla je ona i nastavila da pokazuje poklon koji je otvorila.

Kako je rekla, sastojao se od nekoliko čaša, flaše, posude za led...

"Zanimljivo mi je što mogu prva da pogledam šta je kupuio i doneo, parfeme stvari naočare satove", rekla je ona u videu koji je objavila na svom Tiktok profilu "Stjuardesina priča."

Nakon ovog videa, u komentarima je usledio niz kritika na njeno ponašanje i to što radi.

"Ako ti vide ovo, dobi ti otkaz, neprofesonalna si", "Zamišljam da sam ja vlasnica broda i da jedna od mojih zaposlenica snima ovakve stvari po Tiktoku… Budi pametna i ne radi ovakve stvari", "Nemoj to da radiš. Zbog sebe. Ljude sve i svašta zanima, ali nemoj da snimaš šta ti gazda kupuje", ovo su samo neki od komentara u nizu kritika na ovaj video.

Neki su istakli i da se ovakvim ponašanjem ponižava, a ima i onih koji smatraju da zaslužuje otkaz.

"Auu baš ekstra, možeš prva da vidiš i pipneš stvari za koje je on bacio hrpu para... stvarno se ponižavaš", "Na svaki tvoj video ja pomislim, letela bi ti meni odmah sa broda. Sve gore i gore, bruko", pisali su korisnici ove mreže u komentarima.

Dosta ljudi joj je uputilo kritike i loše komentare nakon ovog videa, te je Magdalena morala da snimi još jedan i objasni o čemu se radi.

"Koliko niste upoznati sa ovim poslom, ne znam šta pokušavate komentarima. Razumem da bilo koja pozicija na jahti nije poznata u Srbiji, ali ne možete komentarisati nešto što ne znate", rekla je ona na početku novog videa.

Objasnila je da postoje dve vrste vlasnika jahti.

"Ima vlasnika koji ne vole da se eksponiraju ali postoji i druga vrsta, koji to snimanje dozvoljavaju. Moj gazna zna da snimam to i dozvoljava i on se sam eksponira. Dok se ne pokazuje lice može da se snima. Ko god nešto kupi, ja sam ta koja otvori to, sredi, opere, namesti, ne preturam ja njemu po stvarima", rekla je ona.

Potom je i negirala da je ona nečiji sluga.

"Sluga - grešite. Niko nije ničiji sluga tamo, da bi dobio perfektan servis od naše strane, on se nama mora javiti, da bi mi njemu spremili večeru, Komunikacija je veoma bitna. Ovo je kao svaki drugi posao. Vi i kada radite u banci vi ste nečiji sluga. Nadam se da sada razumete neke stvari. Kod kuće sam sada i uzivam. Nije meni niko dao otkaz", rekla je ona na kraju ovog videa.

