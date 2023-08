GASTARBAJTERA VULETA SRPSKO POŠTENJE SKUPO KOŠTALO U NEMAČKOJ: A onda ga na godišnjem u zavičaju šokirao još bezobrazniji trik

Javljaju mu se iz svih krajeva bivše Juge da mu kažu pošto je to kod njih!

Srpski gastarbajter Vule, inače poznat u Srbiji ali i ostatku regiona po svojoj sveščici u kojoj je jednom prilikom taksativno nabrojao sve troškove svoje porodice u Nemačkoj, pa krenuo da razotkriva i "lovačke priče" koliko je stvarno para potrebno za život u tuđini, sad je otkrio čime se još bavi i na čemu dobro zarađuje.

Odnosno na čemu je donedavno dobro zarađivao. Kaže da je u tom poslu iskusan i da mu se oko već toliko izveštilo da tačno može da vidi, proceni i odmeri koliko ima u prostornom metru drva ili njegovom tzv. nabacanom metru!

Naime, on je u svojoj Svaštari na Jutjub kanalu, naslonjen na traktor, stao pored svog dugogodišnjeg biznisa - gomile drva za ogrev priznavši da mu se prošlogodišnje poštenje, kad je hteo da učini ljudima u onoj najvećoj skupoći i da ih ne dere, ove sezone i te kako obilo o glavu.

foto: Youtube printscreen/Vuletova svaštara

Dok su drugi trgovci ogrevom, tačnije drvima, prošle godine u Nemačkoj naplaćivali po 150-200 evra, on je držao cenu od 75-80, a kad je ove godine otišao u šumu u nabavku, šokirao se cenom prve ruke - tamo su mu tražili po 80 evra za neobrađena i drva koja još nisu ni doterana na njegovo stovarište.

Iako je, kaže Vule, cena peleta s prošlogodišnje cene od 800 do 1.000 evra za tonu, ove godine u Nemačkoj pala na 400-450€, drva su iz njemu nepoznatog razloga zadržala gotovo istu prošlogodišnju cenu tako da se on neprijatno iznenadio.

Hteo je prošle sezone da ispadne pošten prema svojim kupcima dok su drugi "drali" sa cenom od po 150-200 evra i sad se dobro "nafatirali" para.

Vule je svojim vernim pratiocima na Jutjubu priznao i da su skroz bili u pravu kad su mu prošle godine govorili da i on treba da drži cenu kao i svi drugi, a ne da spušta. Tu je kaže pogrešio i sad je to shvatio jer za razliku od njega, oni koji su prošle godine skupo prodavali sad imaju i te kako para da kupe a on....

Vule ima svoju meru - tzv. nabacani metar za koji ove godine traži 120 evra što u prevodu znači da bi prostorni metar i kod njega, kako i drugi prodaju, bio 150 evra.

Vule kaže da je nabacani metar drva najpoštenije merilo pa objasnio i kakva je to mera u stvari, ali i naglasio da je on u proseku jeftiniji za 30 odsto od onih što prodaju "prostorni".

Šokirao se na godišnjem u Srbiji, smatra da je komšinica loše prošla

Kad je ovog leta bio na godišnjem u Srbiji, video je tri načina prodaje drva ali mu se nije svidelo koliko je platila njegova komšinica kojoj je, kako on smatra, doteran nabacani metar a ona ga platila kao prostorni! Dodaje i da nije hteo da se meša ali da smatra da je platila skupo.

Drugi način su okrugle metrice, a treći drva na paleti metar sa metar plus visina 1,80 metara.

- Ja da sam dole i da treba za sebe da kupujem drva, ja bih izabrao okrugle metrice jer smatram da je to najjeftinija varijanta, čak i ako uzmete nekog da vam ta drva posle iscepa - kaže Vule, jedan od omiljenih gastarbajtera s Jutjuba.

