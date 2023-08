"NISAM ZADOVOLJNA POSLODAVCEM, SEZONA JE PODBACILA" Zorica radi 2 posla u Americi, svela računicu i evo koliko zaradi: Svi u ŠOKU

Sezonski posao, dodatna zarada, novo iskustvo, sve to natera ljude da krenu preko granice, putem ka nekoj drugoj državi, a to je bio slučaj i sa jednom mladom devojkom sa Balkana.

Zorica je otišla u Ameriku kako bi zaradila nešto novca, a kako je aktivna na društvenim mrežama, podelila je i kako izgleda njen radni dan kao i koliko uspe da zaradi.

"Budim se u šest ujutru i idem biciklom nekih 20 minuta do posla. Tamo odmah napravim kafu. U restoranu radim kao server, ali radimo i deserte. Imamo doručak i ručak obezbeđen, to uglavnom budu sendviči i šta ostane od doručka", priča ona.

Kako kaže, nakon jednog posla, odlazi na drugi.

"Moram da vozim 35 minuta bicikl do drugog posla. Drugim poslom sam jako zadovoljna, radim u kuhinji. Radim deserte i salate, to sve mora lepo da izgleda jer je to bolji restoran. Uvek mogu da napravim kafu, imam osiguran obrok tamo", ispričala je Zorica.

"Koliko dolara zaradim sa dva posla u Americi?"

"Na prvom poslu kao server radim oko 20 sati, bakšiš je dosta loš i generalno nisam zadovoljna poslodavcem. Takođe, ova sezona je dosta podbacila ali ja sam zahvalna što uopšte radim jer znam mnogo ljudi koji uopšte ne mogu da nađu drugi posao.

Na drugom poslu radim u kuhinji i tu sam odradila 56 sati ove nedelje. Jako sam zadovoljna ovim poslodavcem.

Na prvom poslu sam za 20 sati dobila 350 dolara, a na drugom poslu za 56 sati dobila sam 1.100 dolara. To je 1.450 dolara za nedelju dana", objasnila je detaljno Zorica.

Neki od prvih komentara koji su usledili nakon njene objave jeste da je zarada mala.

"Znači rob si", napisao je jedan korisnik TikToka te pokrenuo niz drugih komentara.

"Ona radi 14 sati na dan i biti toliko loše plaćen je katastrofa", "Jarane jesi li ti skontao da je to za nedelju dana? To je više od 5.600 dolara mesečno, keš u ruku", "To je užasna plata za američke standarde", redom su se nizali komentari.

Upitali su je i da li to znači da četiri puta zaradi po 1.450 dolara, tačnije oko 5.000 mesečno, na šta je ona odgovorila potvrdno i navela da je ta cifra sa već oduzetim porezom.

"Ništa ne trošiš kad radiš 12 sati dnevno", "6.000$ mesečno pa i nije loše za takve poslove", "Fina je to lova ali kad se spava, a za slobodno vreme neću ni da pitam", samo su neki od komentara.

"Pa srećo ja kao komercijalista u Srbiji zaradim 1.300 evra mesečno sa slobodnom subotom/nedeljom, nema kredita, dozvoljenih minusa, svoja kuća, svojih 3 ha zemlje + ženina plata", uporedio je situacije jedan muškarac iz Srbije.

(Kurir.rs)