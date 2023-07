BATALIO POSAO KUVARA I POKRENUO SVOJ BIZNIS! Skupljao pare za sat, pa ipak uložio u nešto drugo! Od buduće žene očekuje SAMO JEDNO

Sedin Aščić (23) iz sela Oborci kod Donjeg Vakufa, u Bosni i Hercegovini, skupljao je pare za sat, a onda je rešio da od tih para ipak kupi kravu.

On je radio sedam godina kao kuvar, napustio je taj posao, kupio kravu i započeo biznis. Sad marljivo radi na porodičnom imanju.

foto: Youtube/ tatabrada.tv

- Radio sam u restoranu kao kuvar, a kravu sam muzao još u petom razredu osnovne škole. Radio sam i u srednjoj školi, sve sam to sebi organizovao. Skupljao sam pare za sat i onda sam rešio da od tih para ipak kupim kravu.

Planira da se proširi na veći broj jer trenutno u štali ima već popunjen kapacitet grla. On ističe da je odbio da ode u Nemačku, Austriju i Hrvatsku te da je posvećen novom poslu.

foto: Youtube/ tatabrada.tv

- Uvek ima posla. Muzem i ja, niko ne ide u štalu, samo ja. Imam devet krava ovde, tu su i dve od prijatelja kod mene na paši. Jedna je od brata i jedno tele. Ostalo je moje sve - priča ovaj mladić za Jutjub kanal "tatabrada.tv".

Dodaje i da sve one imaju imena.

- Sve imaju imena, crvena je Brezulja, imam Zekuljicu, ona je jedina siva, imam Šarenku, jednu Zoricu, njoj je frizer dao ime kad sam sa bratom išao na šišanje.

foto: Youtube/ tatabrada.tv

Kaže da mu porodica dosta pomaže, a traktor tek uči da vozi.

- Auto ne vozim, ne smem, imam neki strah. Traktor tek učim da vozim, naučiću. Kad se mora, sve se može. Dok je čovek živ uči, uvek ima nešto novo. Imam 23 godine, živim na selu, a još traktor nisam naučio. Imam neki strah - priča on.

Rekao je i da njegovi roditelji nisu bili baš oduševljeni idejom da pokrene svoj biznis.

- Roditelji se baš i nisu slagali, odgovarali su me od toga. Kao šta će ti krava, to je obaveza, a obaveza je i kad ideš na posao. Koliko sam se puta samo uspavao dok sam radio u restoranu, i to je obaveza. Odmorim ovako ja i sa njima, jeste i ovo obaveza, moraš uvek da budeš uz njih - kaže on i dodaje:

- Sada samo jednu muzem, prodam sir kad ugrabim. Prodavao sam i van svog mesta, teško je danas naći domaće proizvode .Da imam više, moglo bi još bolje da se proda - ističe on.

Kako kaže, nije ljubitelj provoda, to ga ne zanima i ima samo jednog prijatelja.

- Uvek sam govorio šta će mi posao bez osiguranja. Neću sebi da dozvolim da ostarim, a da ne znam šta sam radio i za šta. Da imam barem minimalnu penziju. Uvek sam ozbiljno razmišljao, sve nešto unapred. Ne izlazim, nema izlazaka, imam jednog prijatelja. Danas ni prijatelje ne možeš da nađeš. Nisam ljubitelj provoda. Uvek sam se pitao kako ljudi imaju volje da izlaze i da se provode. Ja pomuzem kravu i odem da spavam - priča Sedin.

Što se tiče očekivanja od buduće žene očekuje samo da ga voli.

- Buduća žena samo da me voli. Ako ne zna da kuva, ja ću da je naučim. Samo nek me voli. Kad je ljubav, sve ide jedno uz drugo. Ima devojaka koje i vole i hoće ovo da rade. Ne zamaram se time, mlad sam, neka me. Uživam svakako, a biće i bolje - zaključio je ovaj mladić

(Kurir.rs/I.R.)