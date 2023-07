HAOS ZBOG IVINE PRIČE! UPOREDILA USLOVE I PLATU NA ALJASCI I NA PRIMORJU: U komentarima je optužili da LAŽE! Snimila novi video

Iva iz Srbije, koja radi na Aljasci u fabrici ribe, javnosti je postala poznata zbog video snimaka koje objavljuje o životu u dalekoj zemlji.

Nakon videa o smeštaju i detaljnom objašnjenju šta jedu za doručak, veliku pažnju je privukla i njena poslednja objava.

"Zar nije isplativije ići na sezonu u Dalmaciju? Barem se smeštaj i hrana podrazumevaju uz rad", glasilo je pitanje koje je Iva dobila, a njen odgovor pokrenuo je gomilu komentara.

"Draga moja, moram da ti kažem, da ukoliko neki od sezonskih radnika dođe u Hrvatsku ili Crnu Goru kod nekog poslodavca koji nudi smeštaj i hranu gratis, uz platu, to se na neki način "podrazumeva" da vam je već odbijeno od one zarade koju vam poslodavac bude rekao. Čak i ukoliko poslodavac ima neke svoje smeštajne kapacitete on mora da plati struju i vodu koju ćete potrošiti. Njega sve to košta, pa i ta hrana. I da ima sve voje, i to isto košta, da čuva životinje, da prehranjuje, sve to košta. I u toku sezone fale radnici i ovde na Aljasci, i u Crnoj Gori, tako da, ukoliko konkurišete za neki od sezonskih poslova i dole na primorju, kada pozovete poslodavca on će vama reći, poštovani plata vam je ovde 1.200, imate smeštaj i hranu ne plaćate, ali to se negde podrazumeva da je on uračunao to što ćete pojesti, i zato vam je plata 1.200 evra", rekla je ona i nastavila:

"Verujem da ljudi, koji recimo žive u Budvi i rade taj isti posao, imaju veću platu od vas jer ne koriste hranu i smeštaj poslodavca, inače bi svako ko živi u Budvi trebalo da izađe iz svog stana, ne plaća račune, ne plaća ništa i da se hrani kod poslodavca. Da sam u Budvi i da radim u hotelu, selila bih se i živela o trošku poslodavca."

Ona je potom još jednom objasnila kakvi u uslovi na Aljasci i zbog čega je odabrala da radi baš tu.

"Što se tiče dolaska na Aljasku, rekla sam da se prva sezona plaća 15 dolara po danu, a tu su tri obroka, dva puta dnevno pranje veša, struju ne plaćate, nikakve troškove nemate. Sve od hemije imate besplatno, jedino što morate jeste da održavate sobu, nema spremačice. To je nama ponuđeno, mi to ne moramo da prihvatimo i možemo da odemo i u privatan smeštaj, da kuvamo sami. Ali sa cenama namirnica i stanarine, to bi mi možda bilo oko 1.500 dolara mesečno, umesto 450. Drugo, toliko malo vremena ostaje za neki privatan život, vreme je loše, nemam svoj prevoz do posla, gubila bih dodatno još sat vremena do posla. Kiša pada preko leta non stop, vreme je hladno i u toj soluciji sam izabrala jeftiniji smeštaj koji je u sklopu fabrike, eto to sam imala da vam kažem", odgovorila je Iva i izazvala pravu raspravu.

U komentarima su joj ljudi pisali da ne "lupeta", kao i da nije istina to što priča. Neki su naveli i "da nije dobro sezonski na primorju, ljudi se ne bi vraćali".

"Ne bih se složio, znam ljude koji rade za 1.500 evra i još toliko bakšiša i sve u džep. Za tri meseca 9.000 evra", jedan je od komentara.

Iva je potom u jednom od komentara napisala da su je loše razumeli.

"Meni se sviđa rad na primorju, da nisam dobila poziv za Aljasku došla bih na primorje volim sunce i more", napisala je Iva.

Potom se javila i jedna devojka koja radi sezonu u Dubrovniku.

"Radim u hotelu kao sobarica. Sedam sati dnevno, sloboodan dan nedeljno, tri obroka, smeštaj i plata 1.200 evra, tako da ima!", napisala je ona.

Iva joj je i odgovorila da je upravo tako i rekla: Stan i gratis hrana i plata oko 1.200, šta je sporno, ovaj klip je bio o tome da mi plaćamo hranu, a sezonci ne plaćaju", navela je ona.

Međutim, kako su se komentari nizali, tako je nerazumevanje postalo veće, što je Ivu nateralo da objavi još jedan video na ovu temu i još jednom objasni svima o čemu je reč.

Ovoga puta odgovorila je na komentar koji je glasio: "Ne lupetaj, dobijaju platu i smeštaj i hranu."

"Ne znam koliko vas je, čitala sam komentare, ne mogu da verujem koliko vas nije razumelo šta sam htela da kažem. Nisam rekla da ne dobijaju, nego da poslodavac tu hranu i smeštaj mora da plati, da je to u nekoj njegovoj "bruto plati", koliko je planirao da plati radnika, da je to već odbio u svojoj glavi. On će morati za sezonskog radnika da reguliše smeštaj i hranu, ne vama da odbije, nego sebi da odbije jer će vama priuštiti da imate i smeštaj i hranu. Dobro je da to poslodavac radi jer će lakše naći radnike. Kada stigne radnik, negde će ga sačekati smeštaj, ne mora da juri sam, i svakako je lakše. Znam da su sezonski poslovi teški. Imam dve drugarice koje sada rade u CG, bile su sa mnom na Aljasci. Poslodavca košta vaš smeštaj i hrana, to mu nije palo sa neba, to je poenta", pojasnila je dodatno Iva.

Ona se i iznenadila na konstataciju da lokalno stanovištvo nema veću platu od sezonskih radnika.

"Lokalno stanovništvo nema veću platu? Mislila sam da imate i jako je nepravedno da lokalni ljudi nemaju barem plaćenu hranu. Upućujem apel poslodavcima da lokalnom stanovništvu obezbedite barem jedan obrok", istakla je Iva.

Ni posle ovog videa, nekima nije bilo jasno šta je Iva ustvari htela da kaže.

"Draga moja, uzalud truda, ćoravom namigivati, gluvom pričati", jedan je od komentara ispod ovog videa.

