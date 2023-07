VOZI BENTLI, UŽIVA NA JAHTI, DEVOJKE GA OPSEDAJU! Ovo je Damjan, jedan od najbogatijih Slovenaca, a slika se pored jugića! FOTO

Tek mu je 37 godina a važi za jednog od najbogatijih Slovenaca na svetu i najpoželjnijih neženja! Vozi bentli, uživa na jahti, leti privatnim avionom, a devojke ga opsedaju...

Ali i pored toga, na Instagramu je objavio i sliku na kojoj stoji pored kragujevačkog jugića iz devedesetih.

Inače, dete je SFRJ a na svetske liste najbogatijih "selfmejd-milionera" mlađih od 30 godina, koji su sami stekli svoje bogatstvo, dospeo je kao programer i biznismen, suosnivač dve firme i bivši tehnički direktor poznatog Bitstampa.

Njegovo bogatstvo procenjeno je u 2022. godini na 212 miliona evra, čime je dospeo na 8. mesto liste najbogatijih Slovenaca u svetu. Rođen je 27. aprila 1986. godine u Celju, u Sloveniji, u tadašnjoj zajedničkoj državi Jugoslaviji - SFRJ.

Po profesiji je preduzetnik, programer, biznismen i zove se Damjan Merlak, a za svet je Damian bez "j".

Kad se pojavio bitkoin počeo je da se interesuje za tu kriptovalutu i kupio je svojih prvih par komada kad im je vrednost bila oko 2 dolara. Trgovao je na japanskoj berzi a kasnije odlučio i da počne da ih rudari. U taj posao "uvukao" je i Nejca Kodriča, mlađeg brata svog druga iz srednje škole koji je u to vreme bio vlasnik radnje s kompjuterskom opremom.

Sinula mu milionska ideja

U to vreme ljudi su morali da šalju novac za kupovinu bitkoina, npr. na japanskom i zbog platnog prometa banke, na transfer su morali da čekaju nekoliko dana. Onda mu je sinula ideja da to ne mora da bude tako i 2011. s Nejcom se posvetio programiranju razmene posle čega su je uspešno pokrenuli u avgustu iste godine.

U godinama koje su usledile, postavili su standard u pogledu bezbednosti i tehnologije u svetu kriptovaluta. U oktobru 2018. Merlak je zajedno sa partnerskom kompanijom uspešno prodao korejsku kompaniju Nekon za 400 miliona američkih dolara. U trenutku prodaje Merlak je bio vlasnik poslednjih 30 odsto kompanije, za 100 miliona evra.

A onda je 2018. s poslovnim partnerom Romanom Bernardom osnovao preduzeće Ngen, koje deluje u oblasti zelene energije. Od januara 2020. preduzeće je u električnu mrežu uvelo tri baterije u najveće Tesla "skladište" električne energije u Evropi, kapaciteta 22,2 megavata, a vrednosti 15 miliona evra.

Godinu kasnije, 2019, kupio je četiri propala hotela u Bohinju za 8 miliona evra i s poslovnim parterom Juretom Repanškom osnovao novo preduzeće Alpinia, koje upravlja tim hotelima. Prve objekte, apartmane Triglav, otvorio je već posle četiri meseca od kupovine. Poslednji, Hotel Bohinj, u potpunosti je renoviran u julu 2021, posle čega se ušlo i u rekonstrukciju trećeg objekta, hotela Zlatorog, može se pročitati na slovenačkoj Vikipediji.

Široko! Ovako Damjan živi u Dubaiju, u svojoj "gajbi" od 20 miliona

Damjan je stan u Dubaiju kupio 2019. za približno osam miliona evra, a pre nekoliko meseci, dobio je ponudu da ga proda za 20 miliona dolara.

To je prelomilo da ga zadrži za sebe pa je rekao ovako: To je bila ponuda ozbiljnog kupca, koji je bio spreman toliko da plati, i onda sam odlučio da ga ne prodajem.

Reč je o luksuznom dupleksu na samom vrhu zgrade - penthausu do kog vodi zaseban lift. Reč je o 900 kvadrata, sa garažom za šest automobila. Stan mu se nalazi na 45. i 46. spratu. U videu na Jutjubu potanko je objasnio kako je teklo renoviranje i da je stan sastrugao do "sve do betona", pa je napravio sve novo.

Pokazao je i kako mu potpuno završen stan izgleda unutra sa sve ekranom 6x3 metra i fantastičnim pogledom na Dubai kao i Dubajsko oko i Palm džumeiru, veštačko ostrvo u obliku palme.

Kurir.rs/Wikipedia/Instagram/Youtube