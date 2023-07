SA 33 PRVI PUT OTIŠLA NA ČAS PILATESA I TO JOJ JE PROMENILO ŽIVOT: Sada ima milionsku imperiju, neverovatnu zaradu i 100 teretana!

od treninga do bogatstva

Priča ove Amerikanke je odlična lekcija za sve koji misle da su "zakasnili" ili im manjka elana i vere u sebe. Kada je pre tačno jednu deceniju Amerikanka En Melam, sa tada 33 godine, prvi put u svom životu otišla na pilates - verovatno nije ni slutila kako će joj baš taj trening preokrenuti život.

Ona je danas inspiracija mnogima, inače osnivač fitnes startapa Solidcore, u čijem je posedu čak 100 teretana. Sedište firme je u Vašingtonu, a ovog aprila Melam je svoj enormni biznis prodala privatnoj kapitalnoj grupi za neverovatnih 88,4 miliona dolara.

Ova biznis priča počinje tako što je Amerikanka (43) sedam meseci nakon svog prvog časa pilatesa - svu svoju ušteđevinu u vrednosti od 175.000 dolara (oko 160.000 evra) - uložila u pokretanje sopstvene verzije kompanije za pilates.

Kako kaže, za nju je ta vrsta vežbanja bila transformišuća.

Prethodno je radila kao izvršni direktor i osnivač Back On My Feet — neprofitnog trkačkog kluba sa sedištem u Filadelfiji za beskućnike — što ju je, kako kaže, uverilo da može da izgradi pilates imperiju.

Tačnije, rešila je da napravi biznis u toj industriji kakav do tada nije videla.

- Nikada nisam videla da moje telo tako reaguje na trening, a znala sam da nedeljno pretrčim silne kilometre. Osećala sam kako su mi stečene veštine oko brendiranja i izgradnje biznisa pomogle da napravim da ovako nešto funkcioniše - istakla je En nedavno u razgovoru za CNBC.

Inače, kompanija Solidcore sebe promoviše kao "redefinisane osnovne vežbe pilatesa".

AKO PROPADNE NA RAČUNU NULA Ako bi posao propao — kao što 81 odsto startapa u fitnesu i industriji zdravlju i propadne u svojoj prvoj godini rada, prema Globalnom udruženju za zdravlje i fitnes — En bi imala 0 dolara na računu.

Ali, nije se dala obeshrabriti, delimično i zato što je ranije već bila švorc. Dok je odrastala, njen otac je prokockao ušteđevinu njene porodice, kaže. Nakon koledža, zadužila se na kreditnim karticama, jureći za trendovima u ishrani i fitnesu.

Takođe, nije imala nikakvu ušteđevinu kada je 2007. krenula sa radom u kompaniji Back On My Feet, a to što je postala izvršna direktorka promenilo joj je navike.

Naime, znala je da čitav tim ljudi "zavisi" od nje, pa je morala da živi štedljivije. U tom periodu je imala i priliku da "nagomila" novac, nadajući se da će izbeći situaciju da ponovo počinje posao od nule - sve dok nije došao pilates.

100 LOKACIJA Sollidcore je nedavno otvorio svoju 100. lokaciju, a Melam je od toga "debelo" profitirala i zaradila silne milione prodajom svojih deonica u kompaniji tokom dva investiciona ugovora i nakon akvizicije u aprilu.

Investiciona firma koja je preuzela pilates kompaniju zove se Kohlberg and Company, navodi CNBC, koji je imao uvid u dokumenta. Na osnovu budućeg učinka kompanije, ova preduzetnica bi mogla da zaradi i dodatni novac - do 10 miliona dolara.

A ako mislite da je sada spremna da do kraja života putuje, uživa i troši novac, varate se. Tačnije, trošiće ga - ali na mudar način. En je već pokrenula svoju treću kompaniju, uloživši 250.000 dolara za pokretanje fitnes studija u Njujorku pod nazivom Ambition.

