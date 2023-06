IVAN IMA JEDNU OD NAJVEĆIH PLANTAŽA OVOG VOĆA U EVROPI Kupovao zapuštene šumarke, krčio i sadio! Za kg uzima 10€ a prodaje NA TONE

Porodica Plaščar iz Gornje Stubice u hrvatskom Zagorju uzgaja indijansku bananu. Sve je počelo 2014. godine s pedesetak probnih sadnica, a danas ih imaju više od 2.500. Iako neobična za ovo podneblje, indijanska banana na njemu odlično uspeva, a prema podacima Agronomskog fakulteta ovo je jedna od većih plantaža u Evropi.

Tokom putovanja na Tenerife Ivan Plaščar je sa suprugom probao voće od kojeg su mu proradila sva čula. Reč je o indijanskoj banani koju je odlučio da posadi 2014. na svom imanju u srcu Zagorja.

- Tako je, ovde u selo Šagudovec kod Gornje Stubice, krenuo sam s tih 50 sadnica, bilo je zaraslo, počeo sam da obrađujem zemlju i sve više sadim - rekao je Ivan Plaščar.

foto: YouTube/HRT

Kupovao je zapuštene šumarke, krčio i sadio indijanske banane. Bilo je tu raznih anegdota.

- Kad sam prijavljivao poljoprivredno gazdinstvo u Krapini, pitali su me šta imam na toj parceli, rekao sam im indijanske banane. Kaže mi gospođa pa nemojte da me zafrkavate, pa vidite koliko ljudi napolju čeka - priča on.

Godina 2018. je bila ključna. Tada su nikli prvi plodovi.

- Bio je jedan. Svaki dan dolaskom na ranč sam ga merio od petog do devetog meseca - otkriva Ivan.

Danas na pet hektara ima zasađeno je čak 2.500 indijskih banana. U aprilu cvetaju, a sada se već naziru prvi plodovi jer ovogodišnja prevrtljiva klima im ide u korist.

1 / 5 Foto: YouTube/HRT

U Zagorju ovo voće naraste između 250 i 500 grama težine, a kada sazre tada je ukusa manga, ananasa i obične banane. Berba je tokom septembra. U 2022. godini prinos je bio dve tone, ove će biti dvostruki, a za nekoliko godina, tokom punog roda očekuje prinose od 50 tona.

- Cene su od 10 evra po kilogramu, prošle smo godine plasirali sve na kućnom pragu. Nama je u planu prerada voćne pulpe, već smo krenuli u nabavu mašina i računamo na novac iz fondova - kazao je Plaščar.

Iako je posla porodica Plaščar je ponosna jer ima jednu od najvećih plantaža indijanske banane u ovom delu Evrope.

kurir.rs/HRT