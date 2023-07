CANE IZ DONJE TREPČE PRAVI RAKIJU ZA "ONE STVARI": Prirodna vijagra prodaje se kao alva, naročito dobra za starije od 60 leta

Od svih rakija koje proizvodi, kod Cana Minića u Donjoj Trepči nedaleko od Čačka i dalje je najtraženija, rakija od oskoruše. Ustanovljeno je da ovaj napitak od ploda divlje kruške ima delotvorno dejstvo, od suštinskog značaja za opstanak muškog samopouzdanja.

- Profesori univerziteta, lekari i drugi učeni ljudi koje sam sretao na sajmovima su najviše za tu rakiju bili zainteresovani. Pitali me kako je pripremam, na koliko stepeni ostavljam prepek i slično...Tek kasnije su mi rekli da ta rakija ima isti efekat kao i vijagra. Eto, već godinama za biranu klijentelu pravim određene količine, ali problem je nabaviti sirovinu – priča Cane Minić, isti onaj Čačanin iz čijeg bureta je uzeta rakija šljivovica koju je Srbija upisala u UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.

foto: Kurir.rs/D.Č.

Oskoruša je, priča Cane, ustvari divlja kruška koja raste slobodno u prirodi, ima je po zaparloženim voćnjacima, po međama i udutima.

- Plod je veoma sitan, a kada se zagrize on je kiseo i “skuplja” usta, dakle nije za jelo. Lekovit je i list divlje kruške, a svi plodovi iz ovog kraja završe kod mene u kazanu – otkriva ovaj proizvođač, dodajući da je prošle godine oskoruša dobro rodila, međutim, ta rakija će do onih koji je nasušno čekaju stići tek za četiri godine, dok se smiri i odleži u buretu.

ČAJ OD DIVLJE KRUŠKE Poznato je od davnina da čaj od divlje kruške ima blagotvorna dejstva. Podjednako se koriste osušen list, ali i plod koji povoljno utiču kod problema sa urinarnim infekcijama, regulisanjem masnoće u krvi, kao i kod regulisanja šećera. Čaj od lista divlje kruške u narodu je poznat i kao efikasno sredstvo za probleme sa prostate. Jedini nedostatak kada je ova biljka u pitanju je taj što divlje kruške ima veoma malo u prirodi.

- Rakija od oskoruše je za ove starije od 60 leta, uvek savetujem da se količine doziraju. Za ove mlađe može i takiša, to je slična kruška, samo što je to sorta koja se gaji i do koje mnogo lakše dolazim, ima je u otkupu. Rakija od takiše ima isti efekat vijagre, ali je slabijeg dejstva, tako kažu. Imam mušterije, a oni su mi danas i prijatelji, koji oskorušu godinama uzimaju kao lek za “one stvari” - priča Cane, dugogodišnji proizvođač voćnih rakija, koji je koji je do sada osvojio apsolutno sva priznanja koja se mogu dobiti za kvalitet rakije. Naravno, oskoruša mu je van konkurencije.

kurir.rs/ D.Č.