KRAH TVORCA DORMEA: Kako je najbogatiji Slovenac sa imovinom od 200 miliona € stigao do bankrota i borbe za opstanak

Sandi Češko je pre samo godinu dana svrstan među 10 najbogatijih Slovenaca s imovinom od 200 miliona evra. Sada je osnivač Dormea i ostalih brendova grupe Studio Moderna slovenskim medijima priznao da ima problema u kompaniji i da kasne plate zaposlenima.

Sandi Češko, jedan od najbogatijih Slovenaca i "kralj" TV prodaje, koji je sa svojim brendovima Dormeo, Delimano i Kosmodisk prodro u gotovo svako domaćinstvo u ovom delu Evrope, potvrdio je slovenskim medijima da se nalazi u poslovnim poteškoćama.

- Osnivač Dormea i ostalih brendova grupe Studio Moderna nije želeo pred kamere. Ali, u kratkom telefonskom razgovoru priznao je da problema u kompaniji ima - da kasne plate zaposlenima. Ali, priča za njega nije gotova i do kraja će se truditi za opstanak kompanije - navodi portal 24.ur, podsećajući da je Češko pre samo godinu dana svrstavan među 10 najbogatijih Slovenaca s imovinom od 200 miliona evra. Kada se "zagrabi" dublje u prošlost, Češko je stajao još bolje.

foto: Printscreen/Facebook

- Studio Moderna je u samo dvadesetak godina, krenuvši od nule, izrastao u kompaniju s osam hiljada zaposlenih, pola milijarde evra prihoda s operacijama u dvadeset zemalja - izjavio je Češko u intervjuu Jutarnjem listu u julu 2020., otkrivši da je upravo u tom periodu dovršio desetogodišnji izlazak iz vlasničke strukture Studija Moderne u korist investicionih fondova pod kontrolom slovenskog biznismena Darka Horvata.

Ali, već sledeće godine Češko je otkupio Studio Moderna od Horvata.

Poslovna filozofija

Poslovna filozofija osnivača Studija Moderna maloprodaja je vlastitih brendova kroz sve moguće kanale, među kojima je, barem u počecima, bila ključna televizija. Trideset godina nakon prduzetničkog starta Sandija Češka, više niko ne dvoji da se osnivač Studija Moderna u ovom delu Evrope prvi dosetio da svoje brendove ne mora nuditi samo u kratkim televizijskim reklamama uz skupe cene oglašavanja nego i da se puno veći učinak može ostvariti posebnim emisijama i programima "televizijske prodaje".

U ranim devedesetim godinama prošlog veka Češko je bio jedan od pionira oglašavanja i prodaje, što mu je donelo vrtoglav rast i nova tržišta.

Kada je u pitanju razvoj brendova Studija Moderna, Češko je u spomenutom intervjuu otkrio da je Dormeo nastao na temelju tehnologije Octaspring, koju je kupio od jednog belgijskog preduzeća.

- Radi se o tehnologiji opruga od pene koja se koristi u izradi madraca, nameštaja i profesionalnih sedišta. Njena prednost je da, s jedne strane, daje podršku koja se pre postizala s metalnim oprugama i tzv. comfort penom, a s druge strane smanjuje cenu proizvodnje u odnosu na klasične madrace od pene s obzirom na to da se koristi 50 posto manje materijala - objasnio je Češko.

Priča o Kosmodisku, plastičnoj traci koja uklanja bol u leđima i probleme s kičmom, još je zanimljivija. Prema svedočenju bivšeg poslovnog saradnika Sandija Češka, Branimira Brkljača, Češko je autorska prava za Kosmodisk kupio od njegova izumitelja Branka Stojanovića iz Srbije.

- Češko je 1992. pokrenuo Studio Moderna te počeo prodavati Kosmodisk, prvo u malim količinama. U proleće 1993. dogovorili smo se o prodaji prava na Kosmodisk Studiju Moderna. Naručili smo i dobili medicinsko istraživanje o uticaju Kosmodiska u lečenju problema s kičmom.

Prve spotove o Kosmodisku smitovali smo na Pop TV-u. Tada nastaje i ideja o Top Shopu koji će objediniti prodaju više proizvoda i tako je počelo širenje iz Slovenije prema Hrvatskoj, Mađarskoj i drugim tržištima - posvedočio je Brkljač u nedavnom intervjuu za najgledaniji poslovni podcast u regionu, "Biznis priče".

Iz intervjua Sandija Češka "Jutarnjem listu" moglo bi se zaključiti da je Studio Moderna možda imao i prebrz rast, koji za kompanije može biti jednako rizičan kao i prespor razvoj, tokom kojeg kompanija može postati meta bržih i agresivnijih konkurenata.

- Imali smo vrtoglavu stopu rasta od dvadeset do trideset posto godišnje, ali nismo imali tog iskustva. Nekada je za gradnju ovakve kompanije bilo potrebno više generacija. Još od 1999. godine nas su obilazili zainteresirani investitori. Na početku sam to odbijao, no onda sam odlučio prihvatiti - posvedočio je Češko u spomenutom razgovoru za Jutarnji, vođenom za vreme globalne pandemije korona virusa.

Već se tada požalio na poteškoće u pronalasku kapitala za dalje širenje, odnosno ostvarivanje vizije Studija Moderna kao globalne kompanije koja posluje na pedesetak tržišta. Sudeći prema najnovijem razvoju događaja, taj se plan neće ostvariti.

Rat u Ukrajini

U "koronu" je Studio Moderna uplovio s poslovanjem, osim na matičnom i drugim tržištima bivših jugoslavenskih republika, u Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Moldaviji, Letoniji, Litvaniji i, što se pokazalo vrlo bitnim za današnje probleme kompanije, Ukrajini. Naime, Češko se u maju ove godine požalio da mu je rat u Ukrajini doneo velike probleme.

- Kad je počeo rat u Ukrajini i kada su nas pogodile sankcije, izgubili smo dva tržišta. Osim toga, izgubili smo i finansijskog investitora. Morali smo poduzeti određene mere, a jedna od njih bila je prisilni dogovoru u Švajcarskoj. I menadžer se odlučio na prodaju brendova koje je kupio Darko Horvat - rekao je osnivač Studija Moderna, potvrdivši nagađanja da je kompanija ostala bez brendova Top Shop, Delimano i Kosmodisk, koje je preuzeo Horvat.

Pad prihoda

U Hrvatskoj je Češko otvorio kompanija kćer početkom 1997. Poslovni problemi o kojima osnivač Studija Moderna govori u slovenskim medijima vidljivi su i iz poslovanja te kompanije, nazvane Studio Moderna - TV prodaja. Prihodi Studija Moderna - TV prodaja pre pandemije korone kretali su se između 35 miliona i 37 miliona evra, a prošle su godine pali na 21,7 miliona evra. Spomenuti pad prihoda donosio je sa sobom i gubitke.

Samo lani kompanija Studio Moderna - TV prodaja ostvarila je minus od 3,5 miliona evra, a poslednji je put radila s dobiti 2018., kada je ona iznosila 131 hiljada evra. I broj zaposlenih Češkove hrvatske kompanije je u padu: trenutno ih je u Studiju Moderna - TV prodaja oko 350, a još 2021. bilo ih je više od 400. Kompanija juče nije bila u blokadi računa.

- U 2021. kompanija je zatvorila neprofitabilne maloprodajne jedinice, smanjila broj zaposlenih, suzdržala se od novih inicijativa i projekata zbog povećanih neizvesnosti iz okruženja", navodi se u poslovnom izveštaju Studija Moderna - TV prodaja sa sedištem u Zagrebu.

foto: Printscreen/Youtube/ Tekmovanje POPRI

Češko se od ostalih velikih preduzetnika na ovim prostorima, osim po činjenici da je praktičkno ni iz čega stvorio poslovno carstvo, razlikovao i po angažmanu u drugim kompanijama. Bio je, među ostalim, predsednik Nadzornog odbora M+ Grupe, brzorastuće kompanije specijalizovane za upravljanje pozivnim centrima, te član nadzornih odbora Telekoma Slovenije i više slovenskih poslovnih banaka.

Da je savet osnivača Studija Moderna mnogima bio dobrodošao, svedoče i angažmani Češka u obrazovnim institucijama poput bledskog IEDC-a, Ekonomskog fakulteta u Ljubljani i fondacije "Duke of Edinburgh Foundation". S obzirom na sve spomenute reference, ne čudi što Češka ne napušta vera da će sprečiti poslovni krah Studija Moderna.

Ne bi bio prvi preduzetnik koji se izborio s manjkom "obrtnog kapitala" i dugovima prema dobavljačima, ali ni poslednji čiji je kraj nagovestilo nepoverenje finansijskog sektora i dobavljača.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)