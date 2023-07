POČELI KAKO BI POMOGLI SINU DA SE IZBORI SA BOLEŠĆU SADA IMAJU ČITAVO STADO: Litar mleka prodaju za 30 €, a lista čekanja sve duža

Primorsko-dinarski magarci gotovo deceniju žive na Bilogori. Porodica Plašć na farmama ih ima gotovo stotinu, a njihov uzgoj nije jednostavan. Lekovito magareće mleko sve je traženije pa je to jedan od glavnih razloga zašto je njihov uzgoj u kontinentalnom delu Hrvatske sve češći.

Bilogorske Primorke trenutno su vrlo darežljive mlekom. - S obzirom na to da su trenutno u najvišem stepenu laktacije one mogu da daju od pola do litre mleka svaka. Naravno kroz mesec, dva polako laktacija pada i onda dolazimo do količine od dva do pola decilitra dnevno - kaže Ivana Plašć.. Dan na farmi počinje u šest u jutro. - Ne može se reći da nije zahtevno, pogotovo kad se bavite proizvodnjom mleka.To je redovna mužnja, pakovanje, briga o kupcima. Magareće mleko je sve traženije. Svake godine imamo sve više i više zahteva, a imamo Imamo čak i listu čekanja - naglašava Darko Plašć.

ULAGANJA Litar magarećeg mleka na srpskom tržištu košta oko 40 evra dok je za pokretanje biznisa potrebno uložiti oko 10.000 evra. Jedna magarica košta oko 350 evra, a za godinu dana daje od 70 do 80 litara mleka. Potrebno je neko imanje na kome će magarci moći da se puštaju na ispašu i za početak bi bilo dovoljno da se krene sa desetak životinja.

Ovo mleko pomaže respiratornom sistemu, Izuzetno je bogato hranljivim materijama - vitaminima, raznoraznim mineralima, koji našem telu pomažu da se izbori s bolestima. Pre desetak godina kupili su dva magaraca kako bi pomogli sinu Filipu u borbi sa bronhitisom. On i njegova sestra Laura magarce doživljavaju kao deo porodice. - Veseli su, mogu da se maze. Zapamtila sam Marlu, Dimitrija, Seku, Mazu, Renči - govori devojčica Laura Plašć.

Njen brat Filip kaže da su nasrećniji kada dobiju devojčicu jer kada dobiju dečka, on ostaje nekoliko meseci i onda ide na drugu farmu da ne bi došlo do svađe između ženki. Iako dobijaju subvencije, u unapređenje proizvodnje ulažu većinom vlastiti novac pa je 30 evra za litru mleka najmanja cena koju mogu da ponude kupcima. Ivana i Darko su i zaposleni, a tu su i brojne vanškolske aktivnosti njihove dece. Ova aktivna porodica krajem godine počeće sa proizvodnjom linije kozmetike za decu sa atopijskim dermatitisom i suvom kožom.

