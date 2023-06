DRAGAN ZAVRŠIO ETF, 15 GODINA PROGRAMIRAO I SVE NAPUSTIO: Ali ne žali! 4 puta više zaradi na novom poslu s ovom srednjom školom

U vreme kada mladi hrle u programere vođeni željom za velikom zaradom u klimatizovanoj prostoriji, da ceo život ništa teže od kašike ne podignu, Dragan je odlučio da posle 15 godina sve to ostavi, okrene novi list i postane - električar! Tvrdi da nije zažalio, naprotiv.

Nekadašnji student energetike na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Beogradu, od 2007. do 2022. godine bavio se programiranjem odnosno veb dizajnom. Narodskim rečnikom, pravljenjem sajtova.

- Najviše sam se koncentrisao na turističke agencije. Potom su došli hoteli, restorani... – kaže Dragan u razgovoru za Blic.

Kriza izazvana pandemijom korona virusa, nije ni njega zaobišla. Klijenti su imali sve manje novca, a on je, s druge strane, počeo da zaostaje sa plaćanjem poreza i doprinosa.

- Usledio je zamor materijala. Jer ne možete da radite posao za koji niste adekvatno plaćeni, jednostavno gubi se motivacija – iskren je nekadašnji student ETF-a, fakulteta za koji iz godine u godinu ima sve više kandidata na prijemom ispitu.

Elektrotehnički fakultet u Beogradu foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, pre nego što je doneo odluku koja će mu promeniti život, već je pomalo majstorisao u stanu u kojem je živeo.

- Živeo sam u iznajmljenom stanu 2021. godine gde se, naravno, sve kvarilo. Tako da sam popravljao bojler, TA peć, svetlo... Teorijski i praktičan deo nisu isti, ali teorija koju sa znao sa fakulteta mi je drastično pomogla da razumem princip funkcionisanja. Samo je bilo potrebno povezati sve to u praksi.

Kada je počeo da govori da će da promeni branšu, odnosno da će kancelarijski posao da zameni poslom električara, niko mu nije verovao.

- To je bio šok. Kada sam supruzi rekao da ću da radim struju, kazala mi je: „Daj, nema šanse“! Dok nije videla da sam počeo da kupujem alat, nije mi verovala. Tek kada je videla da sam kupio veliki hilti, pitala me je: „Čekaj, ti stvarno veruješ da možeš da radiš struju“? Ni komšije mi nisu verovale, govorili su mi da se držim svog posla jer je lakši, te da je ovo što planiram da radim teško, odgovorno i problematično – priseća se Dragan.

Budući električar, međutim, nije sumnjao u sebe i nije dovodio u pitanje svoju odluku. Priznaje da je imao sreću jer su prve intervencije podrazumevale zamenu utičnice. Međutim...

foto: Profimedia

- Prvo štemovanje i prva zamena instalacija je bila problem jer sam naleteo na najgori mogući stan - kompletna zgrada bila je od armiranog betona. Dva dana posle toga nisam mogao da ustanem iz kreveta, bio sam premoren. Nisam znao da mi treba pojas oko struka pa sam 200 puta sišao sa merdevina i peo se – ističe sagovornik.

Dragan shvatio da više novca može da zaradi majstorisanjem...

Kada je stavio sve na papir i shvatio koliko više novca može da zaradi majstorisanjem, to mu je bio dodatni vetar u leđa. Njegovi proračuni pokazali su se tačnim. Objasnio nam je koja je razlika u zaradi između onoga čime se nekada bavio i novog posla.

- Kada radite sajtove srpskim klijentima, mesečna zarada ide od 2.000 do 2.500 evra. Međutim, u praksi uspete da naplatite između 1.000 i 1.500. Kada od toga oduzmemo poreze i doprinose, na kraju meseca imati u stvari od 600 do 700 evra. Neretko se dešava da ljudi odustaju od poslova, nemaju da plate, ostaju dužni pa bankrotiraju...

Udvaranje i ostale (ne)zgode Govoreći o anegdotama u električarskom zanatu, Dragan izdvaja udvaranje dve starije dame. - Bilo mi je vrlo neprijatno, nisam znao kako da odreagujem... Ima i onih situacija kada dođete da popravite kvar, a supružnici se svađaju, ili kada gospođe jedva dočekao da se požale na bivšeg partnera: „Vidite, to je moj muž radio, zato sam ga ostavila“. Nikad neću zaboraviti intervenciju kod gospođe koja je čupala žice u TA peći misleći da će sama uspeti sve da popravi – priseća se.

Govoreći o električarskom zanatu, Dragan naglašava da zarada zavisi od toga šta, ali i kako radite.

- Na početku imate jednu intervenciju na dva ili tri dana. Kada razradite posao, imate dve-tri intervencije na dan, a u nekim slučajevima i sedam-osam, što naravno zavisi od vrste kvara. Prosečna cena inervencije je 3.000 dinara neto, malo novca ode i na gorivo kada automobilom dolazite do stana. Možete da radite i od jutra do mraka. Dakle, prosek je četiri-pet intervencija u danu. Tako da sam na novom poslu počeo da zarađujem tri do četiri puta više u odnosu na stari posao. Može fino da se zaradi, naplata je instant i stalno imate pare u novčaniku, to je osnovna razlika – objašnjava sagovornik Blica.

Dragan ističe da još nije razradio posao do kraja, budući da je električar tek godinu dana, ali napominje da će pun efekat uslediti za tri godine. Njegov stari posao mu je, takođe, dosta pomogao.

foto: Shutterstock

- Znao sam kako se radi marketing, odnosno znao sam kako da napravim sajt, što je ubrzalo ceo proces. Takođe, bio sam tehnički potkovan zahvaljujući fakultetu, znao sam da projektujem instalacije, a ispostavilo se na kraju da sam znao i da ih radim praktično. Svima je i dalje čudno, ali su prihvatili da sam sada električar – priča Dragan.

Ponosno naglašava da se nije pokajao. Osim finansija, kao prednosti ističe, da nema više stresa, da ga leđa manje bole, da je dinamičniji posao...

- S jedne strane jeste malo nezgodno. Umesto da si u klimatizovanoj prostoriji i piješ kaficu, ti piješ kiselu vodu negde na gradilištu na plus 40 stepeni Celzijusa. Dođem kući prašnjav, kada na primer radim uvođenje struje, ali onda sledi presvlačenje već u hodniku i tuširanje s vrata. Ali zaista nije toliko naporno kao što se priča – zaključuje sagovornik.

Pošten majstor

Na opasku da majstori neretko naplaćuju više nego što je potrebno, posebno ako primete da je za vlasnika stana ili još gore podstanara to što oni rade „špansko selo“, Dragan odgovora da je njegov cilj da dugoročno razradi posao.

- Gledam da naplatim u skladu sa realnom količinom posla. Ljudi se ponekad ne obaziru na to da nije lak alat koji nosimo sa sobom, pa i samo traženje parkinga u Beogradu što je ponekad misaona imenica, ali ni to da nekad 15 minuta posla zahteva godinu dana uvežbavanja pre toga. Takođe, morate biti veoma pažljivi, ali i pedantni. Ima mnogo nekih pravila kako intervencije treba da se urade, da bi dugo trajalo. Jedan deo majstora preskače te korake. Na primer, TA peć može da se popravi tako da traje pet godina, a neko popravi tako da izgori posle šest meseci i da morate ponovo da zovete majstora. Ne želim da za popravku koja realno košta na primer 4.000 da naplatim 8.000 dinara.

Kurir.rs/Blic