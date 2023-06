NE ZNAJU ZA PREPREKE: Kvadovi sve popularniji u Srbiji, cene od 250 do 21.000 evra! Raste i trend rentiranja ovih vozila

Potražnja za ATV vozilima, odnosno kvadovima, raste iz godine u godinu! Ranije su bili retkost, a sada ove moćne četvorotočkaše sve češće viđamo. Mogu da se pazare po ceni od 250 do 21.000 evra!

Saša Mitrović, head vertikale auto-moto nautike s portala Sasomange.rs, kaže da potražnja za kvadovima raste iz godine u godinu, srazmerno upoznavanju potencijalnih kupaca s terenskim mogućnostima ovih vozila, za koje važi pravilo da za njih nema prepreka koje ne mogu savladati.

- Čak bi se moglo reći da je rast potražnje za njima toliko veliki da je nesrazmeran mogućnostima uvoznika i distributera ovog segmenta vozila da obezbede dovoljne količine koje tržište traži, naročito zbog rastućeg trenda rentiranja ovih vozila, s čim se sve češće susrećemo u velikim turističkim centrima, bilo da su oni planinskog, banjskog ili primorskog karaktera, a rentiranje i vožnja ATV kvad vozila često je jedna od najboljih turističkih ponuda ovih lokacija - navodi Mitrović.

Dodaje da se posedovanje ovakvih vozila dosad smatralo privilegijom malog broja ljudi, ali da je zbog rasta tržišta i ponude ovog segmenta vozila došlo do korekcije ponuđenih cena, što je zatim dovelo do povećane tražnje i kupovine.

- Ponuda ATV kvad vozila na našem oglasniku Sasomange.rs je vrlo raznovrsna, od mini ATV vozila namenjenih najmlađoj populaciji pa sve do profesionalnih vozila koja su sposobna za najveće izazove, konstruisanih za prelaske najzahtevnijih prepreka u svim uslovima vožnje, ali i UTV radnih vozila namenjenih ispunjavanju zahtevnih radnih zadataka. Takođe je primetan rast ponude polovnih ATV kvad vozila, gde su cene srazmerne starosti, snazi i opremi ponuđenog vozila, a kupaca sigurno ne nedostaje - objašnjava Mitrović.

Prema njegovim rečima, ponuda ATV kvad vozila, kao i radnih mašina iz ove kategorije, sigurno će da raste, kao i ciljna grupa kupaca ovih vozila.

- Naziv ovih terenskih vozila ATV znači All-Terrain Vehicle (vozilo za sve terene), što je ispravna definicija ovih moćnih mašina popularno nazvanih kvad, za koja skoro da ne postoje prepreke na njihovom putu. Veliki nagibi, jake kosine, uzbrdice ili nizbrdice, šumska bespuća, blato, pesak, potoci, vožnja po kamenom terenu ovim vozilima nisu nikakva prepreka. ATV vozila nateraće vas da probate i ono za šta ste smatrali da je iznad vaših mogućnosti, razviće u vama hrabrost, odlučnost i želju za avanturom koju niste ni znali da posedujete u toj meri, u najkraćem, pomoći će vam da istražite svoje lične limite smelosti i hrabrosti. Količina adrenalina koju ćete osetiti u sebi opravdava svaku cenu jer je osećaj slobode i nezaustavljivosti koji se tada javlja prosto neverovatan - opisuje Mitrović.

Cenovni rang novih ATV kvad vozila na oglašivaču Sasomange.rs je, kaže, izuzetno raznovrstan i zavisi od veličine, snage, opreme i namene vozila.

- Cene mini ATV vozila namenjenih najmlađem uzrastu, s motorima od 50 do 125 ccm, idu od 250 pa do 2.500 evra za veće modele sa izuzetnom opremom i karakteristikama. Modeli srednje veličine i snage s motorima oko 600 ccm, namenjeni rekreativcima i ljubiteljima vožnje kroz prirodu, vozila su koja se uvek najviše isplati kupiti, ne zahtevaju krajnje iskusnog vozača, laka su za upravljanje po svim terenima i nemaju skupo održavanje. Njihova cena kreće se od 2.500 do 6.500 evra, gde kupac dobija potpuni doživljaj vožnje kvada, a uz malo dodatne opreme performanse i mogućnosti srazmerno rastu.

Mitrović dodaje da se većim modelima sa izuzetnim voznim karakteristikama i bogatom opremom, kao i jakim motorima do 1.150 ccm, cene kreću od 13.000 pa do 21.000 evra za reprezentativne primerke izuzetnih voznih karakteristika i performansi uz visok nivo dodatne opreme.

- Za ova vozila skoro da ne postoje nepremostive prepreke, ugrađena sigurnosna oprema dozvoljava vozaču da se oseća bezbedno u najzahtevnijim situacijama kada adrenalin podiže otkucaje srca.

Tri segmenta Najnovije sportske tehnologije Saša Mitrović, head vertikale auto-moto nautike s portala Sasomange.rs, objašnjava da ukupnu ponudu ovih vozila delimo na tri segmenta ATV - All-Terrain Vehicle (vozilo za sve terene), UTV - Utility Terrain Vehicle (radna terenska vozila) primerena različitim radnim zahtevima, SSV - Side by Side Vehicle. - Najaktuelniji segment zastupljen u ponudi svakako je SSV kao svojevrsna kombinacija ATV i UTV koncepta. SSV vozila nude sve što je potrebno za vrhunsku ofroud zabavu uz najviši mogući stepen sigurnosti. Ono što ga odvaja od klasičnog ATV vozila je to što umesto volana i sedišta motocikla, kojim je klasično ATV vozilo opremljeno, SSV vozila imaju klasičan automobilski volan i automobilska sportska sedišta koja su raspoređena jedno pored drugog kao u automobilu. Činjenica je da ova vozila, osim svoje opremljenosti u nivou klasičnih sportskih vozila, ni tehnički ne zaostaju za njima, jer su u njih implementirane najnovije svetske sportske tehnologije, od bezbednosnih elektrokomponenti do najnovijih materijala izrade.

