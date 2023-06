U NAPUŠTENOM SELU U SRBIJI UZGAJA RETKU RASU SVINJA! Nebojša je našao savršeno mesto za život, a sada planira NEŠTO VELIKO

Gotovo napušteno selo sa svega tridesetak meštana za Nebojšu Stefanovića je savršeno mesto za život. I pored loših puteva koji vode do Prlite, seoska idila nedaleko od Zaječara, presudila je da ovaj mlad čovek sa suprugom i sinom najveći deo vremena provodi ovde.

Potok koji protiče kroz dvorište pravo je blago za jedno domaćinstvo koje uzgaja petnaestak grla.

- Seoski resursi su što se tiče našeg sela dosta veliki, ima dosta pašnjaka, selo je bogato i vodom - rekao je Stefanović

02:09 U NAPUŠTENOM SELU U SRBIJI UZGAJA RETKU RASU SVINJA! Stefanović je našao savršeno mesto za život, a sada planira NEŠTO VELIKO

Kada je reč o povećanju stočnog fonda u narednom periodu planira da razvija svinjarstvo.

- Nabavili smo tu neku autohtonu rasu Moravku. Planiramo da proširimo da to bude na nekom boljem nivou. Da to bude što zdravija proizvodnja, bez koncentrada, da te svinje budu u slobodnom kretanju - naveo je Stefanović

foto: Kurir Televizija

Iako su neophodna velika ulaganja, nema odustajanja. Ovde su oživeli i voćnjaci gde Stefanovići gaje šljive i dunje, nađe se i poneko drvo trešnje i kajsije, a pažnja se obraća na očuvanje starih sorti.

- Vršimo neko tretiranje, ali se trudimo da to bude sa što manje otrovnih supstanci, pesticida, insekticida. Gledamo da bude što prirodnije, domaće, zdravo, za našu porodicu, a bože zdravlja, ako to proširimo, da to bude i neki proizvod i na tržištu - istakao je Stefanović

foto: Kurir Televizija

Dok mama brine o četrnaestomesečnom Mihajlu, tata uspeva da završi sve obaveze. Za sada ne posustaje i nada se da će u komšijske kuće stizati sve više mladih ljudi koji će vratiti nadu u oporavak sela.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs