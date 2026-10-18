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Samohrane majke, žene sa invaliditetom i starije od 50 godina koje nikada nisu nigde bile zaposlene okupile su se u socijalno preduzeće "Radanska ruža" i prave domaću zimnicu i zimnicu od organskog povrća, koju kompletno izvoze u inostranstvo.

Ovo preduzeće sa humanom misijom iz Lebana osnovano je 2018. godine uz pomoć sredstava Evrospke unije i danas u svom asortimanu ima kompletnu konvencionalnu i organsku zimnicu od ajvra, pinđura i ljutenica do džemova koje pripremaju na tradicionalan način. Godišnje proizvedu i prerade 90 tona povrća i voća.

- Udruženje žena "Radanska ruža" postoji dugi niz godina. Bavile su se raznim rukotvorinama, ali nikada nisu napravile neku veću vidljivost. Onda smo jednog dana seli shvatili da imamo najbolje sirovine, paprike i uopšte povrće i da je najbolje da pravimo domaću zimnicu. Počeli smo kroz projekat Evropske unije i tako uposlili pet žena. Nismo imali neki plan, niti neku veliku nadu, ali kvalitetom, koji je naša misija od prvog dana, i tom pričom da upošljavamo žene sa invaliditetom, samohrane majke i žene koje imaju preko 50 godina, uspeli smo da se probijemo na tržištu - kaže za Kurir Biznis Stefan Danković, vlasnik socijalnog preduzeća "Radanska ruža".

U proizvdonji organske domaće zimnice koja se pravi od organskog povrća pojedine žene starije od 50 godina zaradile su svoju prvu platu, a koje ranije nisu uspele da nađu stalno zaposlenje.

Izvoze organski ajvar

- Kod nas ima više žena koje su kod nas zaradile prvu platu. Proizvodimo ajvar i najveći smo izvoznici organskog ajvara i proizvođači organske paprike. Zeleni ajvar sa vrganjem samo mi pravimo na našem tržištu. Proizovdimo i drugu domaću zimnicu, pinđur, mackalo i malidžano. Poznati smo i po tome što jedini pravimo džemove po staroj recepturi, pa se kod nas, na primer šljiva ne kuva nego peče u rerni - objašnjava Danković.

CENOVNIK DOMAĆE ZIMNICE "RADANSKA RUŽA" Ajvar, 600gr - 1.030 dinara

Zeleni ajvar 600 gr - 1.030 dinara

Pinđuri, ljutenice 600 gr - od 700 do 900 dinara

Džemovi, 600 gr - 500 do 600 dinara

On naglašava da kompletniu organsku zimnicu plasraju u izvoz u inostranstvo.

- Organsku proizvodnju kopmpetno izvozimo, a konvencionalnu prodajemo na domaćem tržištu. Pored onlajn prodaje dosta radimo sa malim etno radnjama, kao i sa vrhunskim hotelima i restoranima. Što se tiče organske proizvodnje naš cilj je da povećamo svesnost kod kupaca šta je organska proizvodnja kroz različite edkukativne radionice - naglašava Danković.

Ne postoji norma

Ovaj tridesettrogodišnji preduzetnik ističe da u frimi ne postoji norma koliko dnevno mora da se proizvede zimnice, ali kada treba radi se i u tri smene.

- Kod nas nema toga danas ćemo uraditi 100 tegli ajvara, nego uradićemo koliko možemo. Radno vreme je osam sati, ali dešava se da u sezoni radimo i u tri smene. Inače, radimo tokom cele godine, imamo 15 stalno uposlenih žena, a u sezoni bude još njih 15 prijavljeno. Sezona nam traje od maja, kada krene prvo voće, pa do novembra - kaže Stefan Danković.

1/8 Vidi galeriju AK'AAAJA'JA Foto: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima sve žene koje rade u "Radanskoj ruži" su zadovoljne i doživljavaju je kao svoj drugi dom.