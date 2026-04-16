Beograd, 16. april 2026. – U okviru svoje inicijative UniCredit Banka za privredu Srbije, banka je napravila još jedan iskorak u digitalizaciji bankarskih usluga i postala prva banka na tržištu koja je omogućila potpuno digitalno izdavanje bankarskih garancija, kroz svoju novu platformu – TF Gate, namenjenu kompanijama.

Ovo inovativno rešenje omogućava klijentima da proces izdavanja garancija obave brže, jednostavnije i uz direktnu komunikaciju sa bankom, bez potrebe za tradicionalnom papirologijom i dugotrajnim procedurama. Platforma je razvijena za mala, srednja i velika preduzeća, posebno ona koja posluju u oblasti spoljne trgovine ili imaju potrebu za učestalim izdavanjem garancija.

Prva kompanija kojoj je izdata garancija putem ove platforme je N Sport, čime je uspešno potvrđena funkcionalnost i efikasnost novog digitalnog rešenja u realnim poslovnim uslovima.

„Digitalizacija nije samo unapređenje procesa – ona menja način na koji klijenti sarađuju sa bankom. Ovim rešenjem omogućili smo kompanijama da značajno ubrzaju dobijanje garancija, uz potpunu transparentnost i direktnu komunikaciju sa bankom u svakom koraku procesa. Vodeći se našim ciljem da budemo partner koji razume potrebe savremenog poslovanja, kroz inicijativu UniCredit Banka za privredu Srbije predstavili smo potpuno novo digitalno rešenje koje našim klijentima omogućava veću efikasnost, brže donošenje odluka i jednostavnije upravljanje finansijskim instrumentima, izjavio je Filip Stikić, član Izvršnog odbora i direktor za korporativno bankarstvo UniCredit Bank.

„Uvođenje digitalne platforme za izdavanje garancija predstavlja značajan korak napred za kompanije poput naše, koje imaju potrebu za čestim i efikasnim finansijskim operacijama. Proces koji je ranije zahtevao više vremena i koordinacije sada je znatno pojednostavljen i ubrzan, što nam omogućava veću operativnu agilnost i fokus na razvoj poslovanja. Posebno cenimo transparentnost i direktnu komunikaciju sa UniCredit Bankom tokom celog procesa“, izjavio je DaliborŠarić, direktorkompanijeN Sport.

Digitalna platforma omogućava: brže podnošenje zahteva i izdavanje garancija

potpunu digitalnu obradu procesa

direktnu komunikaciju sa bankom u realnom vremenu

veću transparentnost i pregled statusa zahteva

smanjenje administrativnog opterećenja

Ovim rešenjem UniCredit Banka dodatno potvrđuje svoju poziciju lidera u inovacijama na domaćem tržištu i nastavlja da razvija digitalne alate koji unapređuju korisničko iskustvo i podržavaju rast kompanija u Srbiji.









