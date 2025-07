- Sada imamo situaciju da nastupaju, odnosno predstavljene su izmene i dopune postojećeg zakona o EXPO-u. To znači da su se uočile određene potrebe da se na drugačiji način reše pitanja koja su ključna za pravnu regulaciju jednog takvog projekta.

To dalje znači da će doći do promena u pogledu upotrebne dozvole, načina na koji će se pristupiti upotrebi objekata, a nakon toga je predviđeno da se izda nova upotrebna dozvola nakon završetka manifestacije EXPO 2027 - kaže Nemanja Milošević, advokat.