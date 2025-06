Prvi civilni let je startovao na Vidovdan 2019. godine, i to linijom za Beč koja je nakon nekoliko meseci obustavljena. Kroz terminale ove vazdušne luke do sada je prošlo više od 50.000 putnika, čime je ove godine zabeležen rast veći od 30 odsto u odnosu na prethodnu. Morava ima sve prednosti manjih aerodroma, nema dugih čekanja, pasoška i druge kontrole se obavljaju efikasno a to nije jedina prednost ovog aerodroma.