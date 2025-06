HAKOM stoga savetuje korisnicima da budu oprezni kada propuste poziv sa nepoznatog broja, posebno ako je u pitanju međunarodni broj. Pored toga, s obzirom na to da većina telefonskih uređaja nudi mogućnost blokiranja pojedinačnih brojeva, korisnicima se savetuje da aktiviraju ovu opciju i blokiraju određeni broj i obaveste svog operatera da sumnjaju na lažne pozive/poruke sa određenog broja.

Ono što muči mnoge korisnike jeste kako su pozivaoci dobili njihove brojeve. Ovo je za portal Direktno objasnio IT stručnjak Lucijan Carić.

On ističe da ovom metodom ponekad pogode broj, ponekad ne. „Ako se neko javi, znaju da je to legitiman broj, pa mogu da ga unesu u jednu od svojih baza podataka koje kasnije razmenjuju. Nema odbrane od toga, kada vas jednom pronađu, to je to.“