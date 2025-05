- Sezona za neke sezonske poslove je uveliko krenula. Ako pričamo u kontekstu van poljoprivrednih poslova, prisutni su svakako ugostiteljski poslovi koji se vezuju za Jadran, a što se toga tiče sezona je krenula pre mesec dana. Čak su neki poslodavci krenuli da raspisuju konkurse još u januaru, jer znaju kolika je borba da se dođe do kvalifikovanog kadra za određeni sezonski posao. Međutim, ako pričamo o poljoprivredi, to uvek zavisi od vrsta voća koje berete, pa od toga i zavisi kada je sezona za berbu. Činjenica je da svake godine ima sve manje odaziva, prvenstveno jer poslovi nisu toliko atraktivni, iziskuju da se izmestite iz svog rodnog mesta, a mladima to ume da predstavi problem, pa se uglavnom javljaju mladi i stariji koji su iz okolnog mesta ili kojima to nije daleko - započeo je Turinski, pa nastavio: