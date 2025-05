- Kada se aranžman kupuje od organizatora putovanja treba da se proveri da li je on aktivan, da li ima licencu, da li ima osiguranje... to svi treba da imaju, osim ako nije neka prevara - tvrdi on.

- Nije imao ugovor sa agencijom u čije je ime, navodno, prodavao putovanja i zbog toga putnici ne mogu da se pozovu na to i potražuju nešto od te agencije - objašnjava on.

- Dodatno, ako neko traži da se novac uplaćuje na račun fizičkog lica, to je odmah znak da se radi o prevari - poručuje on.

- Za njih ne važi garancija putovanja, to je evropski model regulative. Kod nas se, nažalost, to zloupotrebljava u velikoj meri. Ogromna je siva zona i jako je teško to sve iskontrolisati - ukazuje on.