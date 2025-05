- Ruska Federacija dobar partner i to partnerstvo Srbija treba da iskoristi na najbolji način, mi od njih dobijamo gas po najboljoj mogućoj ceni i građani to treba da znaju. Jako je dobro što je predsednik Vučić bio u Moskvi, jer su dva predsednika razgovorala o mnogo tema, pa i o dugoročnom ugovoru o snabdevanju gasom. Ugovor ističe 31. maja i radimo na tome da se sve dogovori do tog datuma, a ako nešto ostane mi sa Rusijom imamo dobar i svakodnevni kontakt i naći ćemo rešenje - rekla je Đedović Handanović.