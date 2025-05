S obzirom na to da američki kupci čine 19 odsto poslovanja brenda Barberi, slabije prognoze potrošnje za to tržište veliki su izazov Šulmanovom planu da se više oslanja na teritoriju SAD. On je istakao da je u februaru bilo određenih znakova nestabilnosti u SAD, iako su, kako je naglasio, kupci do tada održavali dobar poslovni zamah kompanije.