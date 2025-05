- Imate Nacionalni stadion koji će biti prava lepotica . Tu ćemo organizovati veliki broj događaja. Biće ukupno 11.000 parking mesta . Pruga od Prokopa, preko Zemun polja dolazi. Imaćemo ono što je višedecenijksi san, a to je da centar Beograda povežemo sa aerodromom. Nacionalni stadion sa 52.000 mesta - navodi ministar Mali.

- Ako pogledate maketu, imate tri dela. Ovaj centralni deo biće beogradski sajam. Ukupno imate 26 objekata na ovoj centralnoj lokaciji. Ovde će biti 150.000 kvadrata , duplo više nego što sada ima sajam. Ovo je tematska zona, paviljoni za multifunkcionalne događaje. Biće puno dešavanja, puno kompanija. Imate dosta i sportskih terena ovde. Ovde je veliki broj objekata koji su vezani za logistiku. Kroz centralni bulevar imaćemo autonomna vozila. Imaćemo vozila koja se voze bez vozača. Obećali smo i demo leteće taksije, 1.500 stanova, koje će tokom Ekspa koristiti oni koji ovde rade. Prelaskom pasarele oni dolaze na posao . Mi ćemo ovde izgraditi i vrtić i školu. Veliki hotel, akvatik centar. Za dve godine Srbija će biti bogatija za ove velelepne objekte. Do maja 2027. imaćemo sve ovo objekte završene. U ovom trenutku imamo prijavljene 104 zemlje - istakao je ministar.

- To su prvoklasni stanovi, razmišljamo kome će to biti ponuđeno na prodaju. Ako imate i neke predloge i sugestije, radi smo da ih čujemo. Nakon završetka Ekspa ovi stanovi će biti sređeni, izgrađena škola i vrtić i nakon toga će biti ponuđeni građanima, da li mladima, da li lekarima, prosvetarima... O tome ćemo odlučiti u narednom periodu. Ovo je 1.500 stanova, koje gradimo, što je neverovatan građevinski poduhvat - rekao je ministar Mali.

Mali: Ovo će biti veliki podsticaj za investitore, za nova radna mesta

- Mislim da je veoma važno da govorimo o Ekspu. Najpre datumi, podsetiću vas na 21. jun 2023. kada smo dobili poverenje 81 zemlje da ovaj događaj organizujemo u Srbiji. To je šansa koju ne smemo da propustimo. Koliko su se samo za dve godine stvari promenile... Videli ste stotine i stotine ljudi koji rade. Drugi datum je 15. maj 2027. Za tačno dve godine imaćemo najveći događaj, preko 3 miliona posetilaca. Očekujemo da ćemo predstaviti zemlju na najbolji mogući način. Ono što je još važno, jeste broj ljudi koji je uključen u sve ovo. To je ogromna odgovornost, ali i velika čast i ponos. Mnogo smo uložili napora. Moj poziv svim našim kompanijama da nađu način i ineteres da učestvuju. To će biti najbolja referenca. Moj poziv svim mladima, nama će trebati najmanje 20.000 volontera. Velika čast da budete deo ovog događaja. Ogromna šansa, Srbija će se potpuno promeniti za samo dve godine. Želim da zahvalim predsedniku Vučiću, Ani Brnabić, Milošu, svima koji su učestvovali. Ogroman, izuzetno kompleksan posao, nikada složeniji nismo imali. Mi hoćemo da radimo i gradimo, ne želimo da nam Srbija stane. Ovo će biti veliki podsticaj za investitore, za nova radna mesta, za veće plate i penzije - kazao je ministar Mali.