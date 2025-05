Prodaja turističkih aranžmana za letovanja po povoljnijim cenama u ranom bukingu ove godine je manja od 10 do 15 odsto, a više je razloga za takvu pojavu, tvri za Kurir Milan Lainović, zamenik direktora Asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta).

- Sve zavisi od destinacije do destinacije ali u proseku je slabiji buking za 10 do 15 odsto nego prošle godine. Prvi uzrok je svakako nemanje informacija kada će se završiti školska godina i kada će da bude raspust. Drugi je veoma loše vreme jer kada je kiša i hladno niko ne razmišlja o moru i putovanjima. Treća stvar je ima veze sa demonstacijama, jer ljudi ne mogu da razmišljaju o putovanju ako je situacija u zemlji nestabilna - objašnjava Lainović.

- Od početka maja prodaja aranžmana je veća za oko 20 procenata, ali to ne vidimo kao povećanje već kao neku raspodelu uplata. Do kraja maja ćemo znati kako stoje stvari, jer je trenutno velika potražnja. Ljudi zovu i pitaju da li mogu da rezervišu destinacije na koje idu godinama, a da ih sačekamo za plaćanje dok ne budu znali da li će moći da putuju. Evidentno je da će svi ti ljudi putovati, ali veliki broj putnika su studenti i đaci, čeka se upis na fakultete i ri problemi se u turizmu odmah osete. Do 12. maja broj putnika je manji za 2,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine - kaže sagovornik Kurira.