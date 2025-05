Posebna podrška države za porodične biznise

-Posebno sam ponosna što smo baš u Zaječaru dodeli prva rešenja o dodeli sredstava kada je u pitanju naš jedan od najzapaženijih konkursa koje smo raspisali u poslednje vreme na inicijativu predsednika Vučića, a to je konkurs koji podrazumeva 50 odsto bespovratnih sredstava za sve kompanije i preduzetnička društva u kojima su minimum dva člana porodice zaposlena. Za sve porodične biznise posebna podrška. Dve naše divne dame koje se bave poslovima kao privredna društva. Jednoj dva miliona dinara bespovratnih sredstava, dok drugom privrednom društvu, štampariji, nešto preko milion i 200 hiljada dinara bespovratnih sredstava, što predstavlja 50 odsto od ukupnih ulaganja. Preostala sredstva će obezbediti iz sopstvenih izvora. To će im pomoći da unaprede svoje poslovanje. Čula sam i da postoje planovi da se prošire kada su u pitanju broj zaposlenih i to me posebno raduje. U narednim danima ćemo nastaviti sa dodelom tih rešenja- navela je ministarka.