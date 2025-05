Osim što je suosnivač producentske kuće i striming platforme Passionflix, na kojoj se mogu naći romantični filmovi i serije, Toska je i rediteljka

Milijarder Ilon Mask (Elon Musk) koji stoji iza poznatih kompanija Tesla, SpaceX i Neuralink, često je glavna zvezda naslovnih strana. Njegov život i karijera, kao najbogatijeg čoveka na svetu, u žiži su javnosti. Međutim, malo toga se zna o ljudima koji dele njegovo prezime – o njegovoj braći i sestrama. Ukupno ih je šestoro. Kimbal i Toska (Tosca) su mu rođeni brat i sestra, dok je četvoro iz različitih veza njegovog oca – Aleksandra (Alexandra), Eliot, Aša (Asha) i još jedna sestra čije ime nije javno poznato.

Ko su oni, čime se bave, imaju li isti preduzetnički duh?

O Kimbalu je Forbes nedavno pisao, a u daljem tekstu istražili smo i čime se bavi njegova rođena sestra Toska.

Producentske vode

Ilon Mask potiče iz porodice u kojoj dominiraju profesionalno ostvarene ličnosti. Njegova majka, Mej Mask (Maye Musk), je model, brat Kimbal preduzetnik, a mlađa sestra Toska vodi filmski biznis.

Osim što je suosnivač producentske kuće i striming platforme Passionflix, na kojoj se mogu naći romantični filmovi i serije, Toska je i rediteljka. Veliki broj naslova koje kompanija proizvodi nastali su upravo u njenoj režiji.

Fokus filmova je osnaživanje žena kroz ljubavne priče, a prikazuju sve vrste ljubavi – prijateljsku, partnersku, porodičnu. Priče za žene, kaže, treba da pričaju žene.

„Želim da budem sigurna da su te priče ispričane iz ženske perspektive. Postoji ta fina nota koju želim da vidim u našim filmovima i želim da žene budu te koje ih pričaju“, rekla je jednom prilikom za medije.

Platforma je osnovana 2016. godine, a u potrazi za investitorima koji bi podržali ideju njene saradnice, scenaristkinje Džoani Kejn (Joany Kane), i nje same, naišla je na poteškoće. Tada je izjavila da je veoma teško ubediti nekoga da uloži u platformu fokusiranu na žene i romantiku, jer u to vreme to nije bio prioritet.

Foto: Shutterstock

"Međutim, čim smo pokazale da postoji veliki broj zainteresovanih ljudi, investitori su počeli da dolaze sami“, rekla je za CNN. Sada joj je, kaže, najveći problem da odgovori na zahteve publike, ali priznaje da u poslednjih nekoliko godina primećuje rast muških pretplatnika.

"Ja sam veliki fan ljubavnih romana. Tako da je ideja da uzmemo te romane i napravimo striming platformu koja ih adaptira onako kako žele i fanovi i autorke – imala mnogo smisla. Znali smo da možemo da se obratimo direktno ljubiteljima romanse – jer smo i mi deo te zajednice“, rekla je.

Počeci

Diplomirala je na Univerzitetu Britanske Kolumbije, a pre osnivanja platforme producirala je filmove za kanale Lifetime i Hallmark.

Zanimljivo je da je, uz podršku brata Ilona Maska, režirala svoj prvi film Puzzled, čiji je producent bio upravo on. Nakon toga su sledili i drugi filmovi, poput The Truth About Miranda, Cruel World, The Heavy i mnogi drugi.

U saradnji sa škotskim piscem Džefom Makfersonom (Jeff Macpherson) radila je i na produkciji emisije Tiki Bar. Tu seriju Stiv Džobs (Steve Jobs) koristio je kao primer tada novog formata video podkasta koji može da se učita na novom Ajpodu. Kasnije se emisija našla i u Forbes Celebrity 100 izdanju, u sklopu priče o Džefu Makfersonu.

Pre nego što je život posvetila filmu i pokrenula sopstveni biznis, Toska je zajedno sa svojom braćom radila u Silicijumskoj dolini u kompaniji Zip2, jednoj od prvih Ilonovih firmi. Iako je igrala ključnu ulogu u izgradnji njegovog bogatstva, shvatila je da rad sa tehnologijom nije ono što je privlači.

Saveti braće zlata vredni

Budući da porodično gaje preduzetnički duh, Ilon, Kimbal i Toska često traže poslovne savete jedni od drugih.

U razgovoru za CNN, Toska je rekla da se trudi da vreme koje provodi sa njima iskoristi za razgovore o porodičnim stvarima, ali neretko se desi da zatraži i savet.

„Ako tražim savet, nema sumnje da će mi ga dati. I moram da poslušam jer će biti u pravu. Dakle, moraš zaista znati šta želiš da pitaš“, istakla je ona.

U poslovnim odlukama su porodično poprilično sigurni.

„Ako kažemo da ćemo nešto uraditi – verujte nam, uradićemo to. Mnogi ljudi će reći da nešto neće uspeti jer nisu navikli da rizikuju. Kod nas je to drugačije – samo zato što to niko ranije nije uradio, ne znači da ne može“, rekla je za The Sunday Times.

Za sebe kaže da je radoholik, kao i njena braća, a da na tome mogu da zahvale majci, koja je imala veliki uticaj na sve njih. Često im je zadavala zadatke koji nisu bili klasični kućni poslovi, već su se odnosili na posao modelinga.

Porodični život

Rođena je u Johanesburgu, a odrasla uz svoja dva brata u Pretoriji u Južnoafričkoj Republici. Njihovi roditelji, Erol i Mej, razveli su se kada je imala pet godina, a ubrzo nakon razvoda Ilon se preselio kod oca.

Iako se spekuliše da je nasilje u porodici bio razlog razilaženja ovog para, Erol je to demantovao.

„Bilo mi je žao oca jer je majka ‘dobila’ svu decu. Odavao je utisak da je veoma tužan i usamljen. Zato sam mislio kako bih mogao da mu pravim društvo. Da, bio sam tužan zbog oca, ali tada nisam zaista razumeo kakva je on osoba. Nije to bila dobra ideja“, rekao je Ilon Mask za Rolling Stone.

O nasilju u porodici govorila je i Mej, istakavši da su njenog bivšeg muža poznanici nazivali svinjom jer se loše ponašao prema njoj, ne samo u četiri zida, već i u javnosti.

"Bio je veoma bogat, ali se pobrinuo da ja nemam ništa. Kada su deca živela sa mnom, povremeno su vikendom išla kod oca. On bi im bacao stvari sa kojima su stigli, pa sam morala ponovo da im kupujem odeću i školski pribor. Zatim bi me tužio i tvrdio da nisam sposobna za roditeljstvo“, rekla je Mej.

Dodala je i da je Toska sa 15 godina prodala kuću i auto bez njenog znanja, kako bi mogle da se presele u Kanadu.

„Živele smo u stanu sa kontrolisanim stanarinama i kupovale odeću na rasprodajama u diskontima. Neki ljudi nas mrze jer misle da smo odrasle sa zlatnom kašikom i da nam je sve bilo dato. To je daleko od istine“, istakla je.

I danas su bliski

Sa svojom porodicom je veoma bliska, iako žive u različitim gradovima. Uživaju u međusobnom društvu i trude se da se što češće viđaju.

„Kimbal je kuvar pa on sprema večeru. Obično se samo okupimo oko stola, pričamo i smejemo se“, rekla je ona.

Iako su jedni drugima podrška i veoma su bliski, Toska se ne slaže sa svim stavovima svog brata Ilona. Dok on igra važnu ulogu u administraciji predsednika Donalda Trampa, Toska ima sopstvene političke stavove.

„Svoju porodicu neizmerno volim i uvek ću biti tu za njih i pružati im podršku, ali ponekad se njihova uverenja i stavovi pripisuju meni, kao da su i moja. A nisu. Svako je individua za sebe sa sopstvenim sistemom verovanja i prioritetima“, rekla je.

„Nema smisla čekati idealnog partnera“

Toska je 2013. godine putem vantelesne oplodnje postala majka blizanaca – ćerke Izabel i sina Grejsona. Na takav korak se odlučila jer je smatrala da nema mnogo smisla čekati pravog partnera da bi se ostvarila kao majka.

„Nisam želela da imam decu s nekim s kim ne želim da provedem ostatak života. I da moram da budem vezana za tu osobu, da mu omogućim da donosi odluke o mojoj deci i mom životu. A još manje sam želela da prolazim kroz brutalne razvode“, kazala je.

Brat Ilon ju je odmah podržao u toj ideji, a ona je, sada kada je samohrana majka, izjavila da je to najbolja odluka koju je ikada donela i da ne može da zamisli život bez svoje dece.