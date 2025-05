Deonica od Čačka, odnosno od Preljine do Požege, duga je 30,9 kilometara. U narednim godinama biće mereno koliko je auto-put doprineo privrednim granama kroz rast BDP, jer je to preduslov za rast plata i penzija, i rast standarda građana. Otvaranjem nove deonice, auto-put pristup turističkim odredištima poput Zlatibora, Zlatara, Tare i Mokre Gore biće olakšan i brz. Saobraćajna povezanost zapadne Srbije sa Beogradom, ali i sa EU napokon je ostvarena: sve to otvoriće vrata za razvoj industrije, poljoprivrede i trgovine. Vožnja od Beograda do Zlatibora, po Vidovdanu, trajaće oko 2 časa i 15 minuta.