Evropa bi do sredine sledeće decenije naime mogla da dobije jedno od najmodernijih i najambicioznijih saobraćajnih čvorišta na svetu - i to u Poljskoj.

Svega 40-ak kilometara zapadno od Varšave, na do sada uglavnom ruralnom području, gradi se ogromno saobraćajno čvorište - CPK - vredno 34 milijarde evra, koje će obuhvatiti vazdušni, železnički i prutni promet.

To je projekat na površini većoj od 2.600 hektara (dvostruko veće od londonskog Hitroua), što ga čini najvećim infrastrukturnim projektom u istoriji te zemlje, s kapacitetom za više od 40 miliona putnika godišnje u prvoj fazi i s mogućnošću proširenja na čak 100 miliona, piše TheB1M.

Glavni aerodrom u Poljskoj - Chopin Varšava - već sada radi na granici svojih kapaciteta. Tokom 2023. primila je rekordnih 21 milion putnika, a iako se planira proširenje kapaciteta na 30 miliona do 2029, postoje značajna ograničenja. Osim fizičkog prostora, aerodrom ima i noćnu zabranu letova, što dodatno koči planove nacionalne avio-kompanije LOT da se proširi na nova dalekolinijska tržišta.

A uz sve to će se pored luke izgraditi i dva nova 'grada' - na zapadnom kraju CPK-a Cargo City, logističko središte za skladištenje tereta - a na istočnom Airport City, komercijalna zona s kancelarijama, hotelima i trgovačkim centrom.

Nakon što je 2023. došlo do promene vlasti u Poljskoj, nova vlada naredila je reviziju projekta, čime su dogovoreni novi rokovi za projekat - prva faza trebalo bi da bude gotova do 2032. Uz to će se uložiti dodatnih 650 miliona dolara i u novi čvor na auto-putu kojim će se moći da se pristupi CPK-u.