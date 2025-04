Ovakvi rezultati navode na to da su cene akcija Adidasa u konstantnom porastu već godinu dana, a da bi uspeh timova kojima je ova firma sponzor taj rast povećale. Timovi u Evroligi sa logoom Adidasa veliki su favoriti za osvajanje ovog takmičenja, a prema procenama mnogih stručnjaka, uspeh bilo kog od njih doveo bi do velikog porasta cena akcija ove kompanije. U Ligi Šampiona je slučaj malo drugačiji pošto samo jedan od četiri tima sadrži logo Adidasa na svom dresu. Međutim, s obzirom da je reč o Arsenalu, njegovo eventualno učešće u finalu ili osvajanje Lige Šampiona, doveo bi do impresivnog rasta cena akcija Adidasa. Arsenal igra fenomenalno ove sezone, drugi su u Premier Ligi a njihovo učešće u polufinalu Lige Šampiona doveo je do prave euforije u Londonu. Njegove dobre igre mogu se svrstati u jedan od glavnih razloga velikog rasta cena akcija Adidasa u poslednjih godinu dana. Još jedna bitna stvar je, posebno za ljude iz Srbije koji bi da investiraju u narednom periodu, to da je Adidas sponzor i ovogodišnjem osvajaču naše lige Crvenoj Zvezdi, a uspesi ovog kluba doveli su do velikog porasta prodaje adidasovih proizvoda. Naučite kako da trgujete cenama akcija na našoj platformi potpuno besplatno.