On je dodao da pet sila pokreće tok istorije: ekonomija, unutrašnji politički sukobi, međunarodni odnosi, tehnologija i prirodne katastrofe poput poplava i pandemije . Iako su ciljevi Trampovih tarifa možda razumljivi, Dalio tvrdi da se one sprovode na „veoma ometajući način“ koji stvara globalni sukob. Trampove nepredvidive tarifne odluke uzdrmale su međunarodnu trgovinu. U sredu je najavio 90-dnevnu pauzu svojih carina, ali je zadržao osnovnu tarifu od 10% i dodatnih 145% na kineski uvoz.



U postu na mreži Iks ove nedelje, Dalio je pozvao SAD da pregovaraju o trgovinskom sporazumu sa Kinom koji bi doveo do povećanja vrednosti juana u odnosu na dolar. On je takođe pozvao obe zemlje da se pozabave svojim rastućim dugovanjima. On je u emisiji En-Bi-Sija ponovio da Kongres mora da smanji budžetski deficit na 3 odsto BDP-a, što je prethodno izjavio na konferenciji CNBC u martu.