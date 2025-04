"Najveći problem je što na kraju nije ni blizu onoga što ste očekivali"

Do pre samo nekoliko godina stariji od 70 leta teško su dolazili do bankarskih pozajmica, ali je sada, čini se, situacija potpuno drugačija.

Korisnici penzija se najčešće odlučuju za gotovinske kredite, a većina banaka odobrava im zaduživanje do 75, a pojedine i do čak 80. godine života.

Neretko, penzioneri se odlučuju i za stambene kredite a tu padaju u zamku banaka. Koje su to zamke, istražuje reporter Pavle Ivković, koji je razgovarao sa Dušanom Uzelcem, finansijskim savetnikom.

- Penzioneri, kao i svi drugi imaju identičnu potrebu da dođu do kredita. Ono što je najbitnije da razumeju, to je da nije ista ponuda reklama i prava situacija kada dođe do pregovora. Na tim bilbordima se uvek prikazuje nešto najatraktivnije i najpovoljnije kako bi ste došli u samu filijalu. Svaki kredit je individualna saradnja koja se ugovara. Pri tom ugovaranju, često mogu da vam traže neke stvari, da promene ponudu, po kojoj ste bili privučeni da dođete u banku - rekao je Uzelac.

Uzelac je naglasio da u bankama postoje uslovi koje se tiču godina koje penzioner poseduje, te one i određuju kada je poslednja rata kredita.

- Vi idete tamo da kupite neki proizvod, a sa druge strane imate prodavca koji ima želju da to vama proda po najskupljoj ceni. Penzioneri zbog starosti, imaju ograničenja u bankama, sa koliko godina mogu da imaju poslednju ratu, tako da to automatski definiše rok otplate. To je pregovarački odnos koji banka vodi kako bi nešto dobila, penzioneri su odlični klijenti jer imaju stalna primanja. Banci je to dovoljno da automatski odobrava kredit. Banka što je sigurnija da će novac biti vraćen, ona će smanjiti samo uslove i dati povoljniju kamatnu stopu. Polise spominju tek kada uđete u proces, to je najveći problem i onda uvidite da to nije ni blizu onoga što ste očekivali da ćete kupiti - rekao je Uzelac.

