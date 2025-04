- To je potvrda kredibiliteta koji smo izgradili i naše politike usmerene na rast i napredak, uprkos gomili problema i negativnih vesti - rekao je Mali gostujući na TV Hepi.

Rekao je da su nama Nemci najveći spoljnotrgovinski partner sa preko 80.000 ljudi koji rade u nemačkim kompanijama. Srbija je među TOP 3 najbrže ratsuće ekonomije u Evropi, podsetio je Mali i istakao da to nije slučajno.

- Od 1945. do 2012. - nekih 67 godina - u Srbiji je izgrađeno 594 km saobraćajnica, od 2012. do danas izgrađeno je 589 km - istakao je Mali dodavši da imamo još oko 500 km puteva koji se trenutno grade. Podsetio je i na povećanje plata i penzija .

Ministar ističe da je to "potvrda kredibiliteta koju smo izgradili".

- Otvaramo fabrike, otvaramo radna mesta. Za naše građane to je važno. Svaka nova investicija znači nova radna mesta, znači zapošljavanje, veću konkurenciju na tržištu rada, veće penzije... To je ekonomski krug koji smo započeli - rekao je ministar Mali.

- Uspešna Srbija očigledno nekome ne odgovara. I vidite da se godinama trude razni da sruše sve ono što smo stvorili. Ne samo da se Srbija zaustavi, nego da bukvalno nestane sa mape sveta i Evrope. To nije samo osećaj to su činjenice. Svaki put kada Srbija napravi veliki iskorak... Svaki put kada uhvatimo neki zamajac vidite da krene neko kome to nije interes. Kažu, vidite imate malu Srbiju, BDP iz godine u godinu rste, grade ljudi autoputeve, otvaraju škole, kliničke centre... I onda nažalost imate i te velike sile koje stvarno žele da se Srbija zauzda - rekao je ministar Mali.