„Sa ovakvom zajednicom možemo da pravimo konferenciju i na Mesecu. Obećavamo da će to biti još unapređenija verzija, a do tada ću vas zamoliti tri stvari: da negujete kontakte koje ste ostvarili na ovoj konferenciji, da primenite znanje i da nikad ne kalkulišete kod deljenja znanja. To je možda i najvrednija investicija koju možete napraviti“, poručio je na zatvaranju konferencije osnivač Vladimir Stanković.