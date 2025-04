– Benzin i dizel gorivo skladište se u strogo namenskim rezervoarima, označenim prema važećim propisima Republike Hrvatske. Skladištenje u neadekvatnim rezevroarima, osim što ugrožava zdravlje i živote ljudi, može dovesti do degradacije kvaliteta goriva i problema prilikom njegove upotrebe. Ako se gorivo skladišti u namenskim rezervoarima koji imaju mogućnost održavanja i dreniranja, preporuka je da se benzin čuva do dve godine, dok se dizel gorivo može čuvati do šest meseci. U rezervoarima, ali i kanisterima može doći do kondenzacije vode usled velikih razlika u temperaturi okoline, kao i do razvoja mikrobiološkog zagađenja – naveli su tad u INA.