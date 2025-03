Ovaj program namenjen je građanima starosti od 20 do 35 godina, a država je u te svrhe opredelila 400 miliona evra, što će omogućiti kupovinu oko 5.500 stanova.

Samo jedna trećina Srbije, nema nikakvo dugovanje, ta trećina su uglavnom starosti do 24 godine, pa uglavnom nisu stigli da nešto tako završe, ili ljudi koji su u ozbiljnim godinama sa posebnim načinom života. Postavlja se pitanje da li je ovo vreme najbolje ikada, pa većina ljudi donosi odluku o podizanju kredita, ili je ovo vreme teže nego ikada. Takođe, na snagu je stupio zakon o subvencionisanoj kupovini stanova za mlade, a potražnja je svakim danom sve veća.

O ovim temama govorili su u emisiji "Pet ni šest", na Kurir televiziji advokat Jelena Pavlović, Vladimir Vasić finansijski konsulat, Ivan Arnautović ekonomista i Mihailo Rebrenović ekonomista.

Na samom početku je Jelena Pavlović objasnila zašto su potrošački krediti loši po naše državljane kao i zbog čega sa druge strane pravda stambene kredite.

- Ja sam veliki protivnik kredita, osim ako je kredit vezan za stan, to mogu da pravdam i privredni krediti, koji su takvi da se iz realnih prihoda mogu naplatiti. Potršački krediti su takvi da su veoma loši. Sećam se da je u vreme, kad sam ja bila devojčica, bilo vrlo teško doći do potrošačkog kredita. Oni vas vrlo lako uvedu u dug, jer ljudi vole da troše. Uloga države je zaštita od prezaduženosti. To je upravo ta kreditna analiza, koja će od onog momenta kada se zadužite videti da li ste u mogućnosti da ga vraćate. Ja nisam sigurna da su krediti za mlade povoljni, posebno jer se nakon šest godina ne zna kolika će kamata biti, oni su samo šest godina povoljni - kaže Pavlovićeva i dodaje:

- Radi se suprotno od onoga što bi trebalo. Depozit kao institut koji je napravljen za kredite je zapravo određena suma novca, koja dokazuje, da ste vi sposobni da na mesečnom nivou nešto uštedite. Vi na primer imate određena mesečna primanja, kao i određene troškove. Uvek nešto primite i nešto potrošite, ako vi svakog meseca potrošite koliko primite, vi ne možete ništa da uštedite. Institut depozita je zamišljen kao dodatni novac koji će vam pomoći da uštedite, kako bi ste imali za kredit. Ako se ne može uštedeti, kredit se ne sme uzeti. Vi kada vidite kako je zamišljen koncept kredita za mlade, to je da odmah nakon potpisa ugovora, banka dobija 10 miliona eura, a zamišljeno je 400.000.

Vladimir Vasić je objasnio na koji način kredit za mlade funkcioniše,te nabrojao pogodnosti koje ova subvencija vuče sa sobom.

- Kada pričamo o kreditima za mlade, nepostoji država centralne Evrope, koja nema neki sličan proizvod. Jedan od načina da zadržite mladost, jeste da im date sidro koji će ih zadržati na tim prostorima, kao i krov.Različite su kombinacije, mi smo izabrali ovaj model koji kaže: "kupite gde god hoćete stan do 100.000, što je ograničena ponuda. Čim je ograničena, to je veća potražnja, postoji mogućnost da će cena tih stanova da sklizne. Prijavili su se ljudi od 30 do 35 godina, više od 60% njih ima primanja, a manjina nema - rekao je Vasić i dodao:

- Napravljeno je tako da jemac plaća umesto vas, ukoliko ste nezaposlen, a onda vi preuzimate palicu kada budete imali redovna primanja. Ima i za i protiv. Ako danas odlučimo da pravimo jeftine stanove, trebaće nam dve do dve ipo godine da se tako nešto desi i onda je to propuštena prilika. Dešava se sada jedna situacija da svi žele u grad, nekako to i ima smisla. Kada bi se poredila komercionalna cena kredita i ova cena, pod uslovom da je učešće 1%, tu bi ušteda bila do 30.000 eura. To je ta vrsta subvencije. Mi apelujemo investitore da smanje cenu, od toga nem ništa, oni čekaju priliku kako da zarade.

Arnautović ističe da je stambeni kredit za mlade odlična opcija, te da je prodato čak 2000 stanova.

- Meni je lično život pokazao da tražiti idealne uslove, to je nemoguće. Uvek nešto fali, kada bi po tome gledali, mi se ne bi pomakli sa mesta za nekoliko stotina godina. Potpuno sam za ovu ideju stanova za mlade, a rećiću i zbog čega. Do današnjeg dana je predato oko 2000 stanova, znači očito se može naći u Beogradu nešto do 100.000 eura, čim postoji toliko zahteva. Pratio sam početak te akcije, i upoređivao naš program sa okolnim državama. Ima program u Mađarskoj, gde bračni parovi dobijaju 38.000 eura, pa ima za jedno dete, za dva deteta. Idealna situacija ni kod koga ne postoji - rekao je Arnautović i dodao:

- Uvek će ljudi naći zamerku, da se odobrilo 150.000 kredita, rekli bi zašto nije 200, da se odobrilo 200 rekli bi zašto nije 300 ali kao početna osnova je odlično. Vi morate da krenete sa načim ako hoćete nešto da izradite. Kod kupovine stanova, najveći problem je depozit i kako ga prikupiti. Stanovi se kupuju, to se vidi, i kupuju se kešom. Prošle godine je bilo oko 165 000 stambenih kredita. Svi mislimo da su te pare iz slamarice izvučeno, ali moramo uzeti u obzir činjenicu da smo mi društvo koje starimo i naša deca će sve to naslediti, a dece je sve manje i manje. Zabluda je da smo mi kao narod prebogati.

Rebrenović objašnjava da je ovo šansa svim najosetljivijim društvenim grupama, u ovom slučaju, mladim ljudima, koji ne bi uspeli na drugačiji način da kupe svoju prvu nekretninu

- Iz ugla strategijskog menadžmenta, svaka odluka koja je zagledana u budućnost, dvadeset, trideset godina vrlo je teško propratiti indikatore koje utiču na celishodnost takve odluke. Svaki kredit koji je u evrima, promenliv je. Pre svega, karakter jednog društva ne odgleda se samo u tome kako se zarađuje, već kako se raspoređuje društveno bogatstvo. Država je želela da podrži te mlade ljude, što je odlično, svako ko bude uzeo taj kredit on je prvih šest godina zaštićen i svi znamo da je rata mnogo niža. Pogledao sam malo cene stanova, stan do 60 kvadrata može da se nađe za stotinak hiljada eura. Ovo nije nikakva obaveza, već samo jedna pogodnost za one kojima je potrebna. Šansa se daje najosetljivijim društvenim grupama, zamislite mlad čovek koji je nezaposlen uspe da uzme kredit - rekao je Rebrenović.

Jelena Pavlović pomeula je Narodnu Banku Srbije, koja je donela izmene o stambenim kreditima, koji će, po njenim rečima, sigurno uticati na kamatu.

- Ja bih da ostane zabeležno da sam bila protiv ovih kredita, jer šest godina brzo proleti. Paralelno sa ovim kreditima donet je zakon o zaštiti finansijskih usluga, gde je od početne ideje da se napravi fer vrednost ( to znači da ustav Republike Srbije definiše, da se pravo svojine može izuzetno ograničiti ili uzeti) mi danas imamo zakon o izvršenju, gde nema donjeg limita o prodaji cene stanova. Narodna banka Srbije je donela izmene o stambenim kreditima koji su: 1.Onaj ko se nalazi u problemu sa otplatom, dobiće dodatnih 60 dana da sam proda stan, 2. Da može taj stan da prenese na banku i tada ostaje i bez kredita i bez duga. Očekujem da će prvih šest godina svako uživati u maloj rati i blagodatima, a posle šest godina će doći do problema - rekla je Pavlovićeva.

