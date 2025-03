Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali pozvao je danas privrednike da iskoriste paviljon Srbije na EKSPO 2025 u Osaki kao platformu za predstavljanje svojih kompanija, unapređenje poslovne saradnje i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, naročito sa japanskim privrednicima.

On je u Privrednoj komori Srbije, na skupu "Expo Osaka Launch event", naglasio da će Srbija na izložbi EKSPO 2025 u Osaki predstaviti svoju privredu i kulturu u okviru svog posebnog paviljona, što je značajan korak u predstavljanju zemlje na međunarodnom nivou.

- Srbija je jedina zemlja sa zapadnog Balkana koja će imati samostalni paviljon na EKSPO 2025. Uložili smo značajna sredstva i napor u to, i već imamo 160 kompanija koje su potvrdile učešće. Pozivam sve privrednike da se prijave i iskoriste svu infrastrukturu i logistiku kako bi na pravi način predstavili svoje proizvode i usluge - rekao je Mali.

Ministar je izrazio uverenje da će učešće na EKSPO 2025 biti od koristi i za budućnost Srbije, ističući važnost tog događaja kao motora privrednog razvoja i privlačenja novih investicija, kako od japanskih kompanija, tako i šire.

Foto: Sava Radovanović

EKSPO u Osaki, naglasio je Mali, jeste prilika da pokažemo svetu šta Srbija može da ponudi. „Pozivam srpske kompanije da iskoriste tu priliku, da predstave svoje proizvode i usluge i ostvare nove poslovne kontakte“, naglasio je Mali.

Prema njegovim rečima EKSPO 2025 u Osaki je važan ne samo za Srbiju, već i za ceo region.

- Svaka zemlja će želeti da bude deo tog događaja. Naš cilj je da na pravi način predstavimo Srbiju kao zemlju koja pruža brojne mogućnosti za investiranje - poručio je Mali.

Istakao je i značaj prijateljstva srpskog i japanskog naroda dugog 140 godina.

- Naše učešće u Osaki je još jedna prilika da učvrstimo to prijateljstvo. Možemo da se pohvalimo da imamo japansku poslovnu alijansu sa 57 članova, koja svakim danom raste, i siguran sam da će ova izložba biti značajna za unapređenje naših ekonomskih odnosa - rekao je Mali.

Ministar je izrazio nadu da će japanske kompanije iskazati interesovanje za saradnju sa našim kompanijama.

- Pozivam japanske kompanije da naš paviljon u Osaki bude most i prvi korak ka tome da dođu u Srbiju, upoznaju našu zemlju i pokušaju da ostvare svoje poslovne ciljeve u Srbiji. Ovo je dvosmerna ulica, a veoma važna odluka je bila da Srbija ima svoj paviljon u Osaki, ne samo da se predstavimo na pravi način, već i da iskoristimo tu infrastrukturu kako bismo privukli japanske kompanije da dođu u Srbiju u što većem broju - rekao je Mali.

On je objasnio i zbog čega je učešće Srbije na ovom događaju u Japanu koji će trajati šest meseci, od značaja i za građane Srbije.

- EKSPO nije samo izložba – mi ćemo iskoristiti ovu priliku da se predstavimo na pravi način, ali i da predstavimo program 'Skok u budućnost' Srbija 2027. To su 323 projekta širom Srbije, koji uključuju unapređenje infrastrukture, izgradnju bolnica, škola, vrtića, kao i sve što podiže kvalitet života građana - rekao je Mali.

Siniša Mali Foto: Sava Radovanović

Podsetio je da Srbija u Beogradu, u Surčinu, gradi potpuno novi kompleks, što predstavlja najveći građevinski poduhvat do sada i najveće gradilište u Evropi. Trenutno je, istakao je, već 86 zemalja potvrdilo svoje učešće na EKSPO 2027 u Beogradu.

- U naredne dve godine, mi ćemo obilaziti sve zemlje i pričati o Beogradu, Srbiji i EKSPU. Pozvaćemo sve zemlje, i one koje učestvuju i one koje ne učestvuju, da dođu u Beograd, posete EKSPO i postanu deo te izložbe, ali i da ih upoznamo sa svim što Srbija nudi kako bismo unapredili poslovnu i svaku drugu saradnju - rekao je on.

Mali je istakao i da je naša zemlja među tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi, da smo sačuvali makroekonomsku stabilnost, kao i da imamo rekordno nisku nezaposlenost i visoku zaposlenost.

- Ali, kao i svaka druga zemlja, želimo da tražimo nove izvore rasta. EKSPO je izvor budućeg ubrzanog rasta, ne samo do 2027. godine, već i nakon toga. Zamislite dan nakon našeg EKSPA. Sva infrastruktura u Osaki koju vidite će imati drugačiju namenu, kao što će to biti slučaj i sa infrastrukturom u Beogradu - rekao je on.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da je EKSPO Osaka 2025 izvanredna prilika za srpsku privredu, i za Srbiju kao domaćina EKSPO 2027.

On je istakao da je to ogromna šansa da se Srbija na najbolji način predstavi svetu, kao i da se napravi vremenski most sa EKSPO 2027. Čadež je izrazio uverenje da će, zahvaljujući nastupu u Osaki, u našoj zemlji biti više novih poslova i japanskih ulaganja.

Generalni komesar Republike Srbije za EKSPO 2025 Osaka, Žarko Malinović izrazio je uverenje da će paviljon Srbije u Osaki biti jedan od najposećenijih, jer se nalazi na samom ulazu u sajam, što će ga učiniti prvim paviljonom koji će svi posetioci ugledati.

- U Osaki ćemo Srbiju i naš EKSPO predstaviti kao most koji spaja dve svetske izložbe, a naš paviljon će biti centar koji ne samo da predstavlja našu kulturu i privredu, već i omogućava privrednicima da ostvare nove kontakte i saradnju - naglasio je Malinović i pozvao privrednike da budu aktivni u predstavljanju Srbije, kako na samom sajmu, tako i kroz različite poslovne mreže koje će biti dostupne u okviru EKSPO 2025.

Ambasador Japana u Srbiji Akira Imamura podelio je uzbuđenje povodom EKSPA 2025 u Osaki koji počinje 13. aprila i traje šest meseci, istakavši da je učešće Srbije na toj manifestaciji veliki dobitak za Japan.

Imamura je naveo da je saradnja Vlade Srbije i Japana na visokom nivou, i izrazio nadu da će dve zemlje nastaviti dobru saradnju i u budućnosti.

- EKSPO Osaka je važan za Srbiju. To je prilika da Srbija dobije i proširi svoje iskustvo i pripremi se za EKSPO u Beogradu 2027. godine - naglasio je Imamura.

Na današnjem skupu potpisan je i Partnerski ugovor između „JTI Serbia“ i „Cultcrave“ za promociju srpske kulture na paviljonu Srbije na EKSPO 2025.