Renomirane kompanije iz Nemačke, Francuske, Italije i ostalih država na to nisu bile spremne. Azijska zemlja je letos ostvarila i rekord kada je reč o prodajnom udelu na Starom kontinentu, i to uoči uvođenja evropskih carina . Kineska (električna) vozila doživljavaju ekspanziju i u Srbiji, pa je tim povodom istražena ponuda i potražnja na ovogodišnjem 56. Međunarodnom sajmu automobila u Beogradu.

Na domaćem tržištu su zasada najviše prisutni brendovi Lynk & Co, MG Motor, Chery, Great Wall, Geely, Farizon, novost je i to da kineski JMEV gradi fabriku električnih vozila u Srbiji, sa ciljem da izvozi u EU bez carina. Na licu mesta, na sajmu, ove godine smo primetili i BAIC, brend koji bi posve mogao da oduševi taksiste. Po kvalitetu, veličini, paketima, performansama i cenama - čini se da Srbija uvozi raznolike kineske modele.

Ubedljivo najtraženiji model brenda Lynk & Co je 02, sa dosegom do 445 kilometara i brzim punjenjem za svega 30 minuta. Ovo je njegov debi u Srbiji, a prvi put je prikazan u Evropi pre mesec dana i potpuno je električan. Postoje dva paketa opreme za ovaj automobil, čija je puna cena za 02 More 39.900 evra , a za 02 Core 35.990 evra. Međutim, sajamska cena kreće od 25.900 evra, ako uzmemo u obzir državnu subvenciju od 5.000 evra.

BYD konačno u Srbiji

Verovatno najpoznatiji kineski proizvođač automobila i ljuti rival američke Tesle Ilona Maska, stigao je pre sedam dana zvanično u Srbiju, iako se teren za to pripremao duže. BYD (Build Your Dreams) u svetu se nalazi u neviđenoj ekspanziji, a samo prošle godine je prodao 3.740.930 modela koji koriste novu energiju (engl. new energy vehicles, NEV). To uključuje skup vozila pokretanih električnim ili plagin hibridnim pogonom.