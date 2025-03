- Biće još odlaganja sankcija i to je dobro za Srbiju, ali ne možemo očekivati više od 30 dana jer je to birokratija. Oni (SAD) znaju šta za 40, 45 dana možete da uradite... NIS pokriva 80 odsto tržišta u Srbiji, to teško možete da nadoknadite uvozom iz drugih zemalja - rekao je Bajatović za "Pink" povodom zahteva NIS-a, koji je podržala Vlada Srbije, za novo odlaganje primene sankcija koje su SAD najavile zbog ruskog vlasništva u toj kompaniji.