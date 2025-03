- Mislim da ćemo ovog puta moći sa većom verovatnoćom da očekujemo, da će se ponovo produžiti taj period. S obzirom da smo prošli put, do poslednjeg trenutka čekali šta će se dogoditi, a taj period se produžio. Kada se jednom pomeri početak primene sankcija, to bi moglo da znači da će se taj produžetak i nastavi. Međutim, to je sada samo jedan od scenarija i mislim da je najbitnija stvar za sve nas da upravo država napravi scenario koji će stupiti ukoliko budemo pod sankcijama. U toj varijanti je najbitnije da se spreči panika, i bilo kakvo pravljenje rezervi naftnih derivata, bilo čega što bi moglo da dovede do pritiska.