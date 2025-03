Mnogi od laburističkih poslanika su već duboko zabrinuti zbog plana Rivsove da uštedi oko 5 milijardi funti smanjenjem javnih izdvajanja, uključujući davanja osobama sa invaliditetom, što sve ukazuje da će u vreme vlasti Laburističke partije doći do znatnog pada standarda, i to za one koji su najviše ugroženi.