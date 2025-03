"Veoma je teškoljudima na berzi, posebno nekome ko gleda u retrovizor – što je većina ljudi – zamisliti budućnost u kojoj će odjednom flota od 10 miliona vozila imati pet do deset puta veću korisnost“, rekao je Musk, hvaleći svoju davno obećanu viziju autonomnih vozila. "Tako je duboko i nema poređenja ni sa čim u prošlosti, tako da se ne može izračunati. Ali moći će da se izračuna u budućnosti."

"Ako pročitate vesti, osećate se kao, znate, Armagedon", rekao je Mask u prenosu uživo u četvrtak. "Kao da ne mogu da prođem pored televizora a da ne vidim Teslu u plamenu. Sviđa mi se šta se dešava? Razumem ako ne želite da kupite naš proizvod, ali ne morate da ga spalite. To je pomalo nerazumno."

"Koja je najuzbudljivija budućnost koju možete zamisliti?“ upitao je retorički. Odgovorio je da je to „budućnost izobilja za sve“, u kojoj će robotaksiji, veštačka inteligencija i roboti koji se sada razvijaju u "Tesli" doneti budućnost "u kojoj bukvalno možete imati sve što želite".

On je zahvalio zaposlenima na osveženoj verziji modela I, rekavši da su se lanci snabdevanja kompanije na tri kontinenta pokazali kao izazovni u izvođenju automobila na tržište.

On se pohvalio nadolazećim Cybercab-om, dvosedom bez volana ili kočnica, i električnim vozilima koja će biti unapređena da imaju mogućnosti robotaksija uz ažuriranje softvera. To je obećanje koje je davao godinama. Mask je 2016. rekao vlasnicima njegovih vozila da će njihovi automobili moći da se voze širom zemlje bez vozača do kraja 2018.