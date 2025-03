„Nešto što na prvi pogled izgleda kao briga poput 'Zašto si s tim prijateljima? ili 'Nisu ti oni pravi’, može biti početak izolacije i gubitka slobode. Kritike koje uništavaju samopouzdanje propraćene izjavama poput 'Kao da ti to možeš razumeti' ili 'Tvoj posao? To je samo hobi' možda zvuče bezazleno, ali konstantno potkopavanje samopouzdanja može vezati žrtvu za nasilnika. Na kraju dolazi izolacija – tiho oružje nasilja koje se dešava kada partner počne da stvara krivicu zbog druženja sa porodicom i prijateljima. To nije ljubav – to je kontrola”, kaže Bašić-Tomić.