Ako ne dođe do pregovaračkog rešenja, od 1. aprila EU će ponovo uvesti mere kao odgovor na američke carine u vrednosti od 8 milijardi evra — uključujući legendarne američke proizvode poput motocikala Harley-Davidson, burbona i farmerki. Takođe, od sredine aprila planirane su dodatne protivmere u iznosu od 18 milijardi evra američkih carina, uz odobrenje država članica EU.

Do sredine aprila, EU će uvesti novi krug kontramera kao odgovor na američke carine. To će uticati na američki izvoz u vrednosti do 18 milijardi evra, čime će ukupan odgovor EU iznositi 26 milijardi evra, što odgovara skali američkih carina.