Na nepovoljnu situaciju domaćih proizvođača će uticati to što su cene resursa i sirovina u drugim državama značajno niže.

- Zbog prirodnih katastrofa Hrvatska praktično poklanja drvo svojim drvoprerađivačima da bi očistili svoje šume, pa samim tim oni plaćaju samo seču i izvlačenje. To ih stavlja u jedan dominantan konkurentski položaj koji mi ne možemo da ispratimo. Čak je i gorivo jeftinije u Hrvatskoj nego kod nas. Kada je u pitanju Crna Gora, oni imaju svoje drvo iz koncesija, to su skroz druge cene i drugi načini nabavke sirovine tako da oni mogu sebi da priušte da jeftinije naprave pelet nego što mi možemo trenutno, jer nama cene i sirovine i struje i goriva diktira isključivo država. Takođe, sve to je mnogo jeftinije i u Bosni i Hercegovini - objašnjava Stojadinović.