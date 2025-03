Slušaj vest

Stupanje na snagu sankcija u punom obimu koje je NIS-u uvelo Ministarstvo finansija SAD odloženo je najkasnije do 28. marta 2025. godine, navodi se u dokumentu (licenci) koji je iz ove institucije dostavljen kompaniji. Kako će država Srbija iskoristiti 30 dana odlaganja, tema je o kojoj su govorili gosti specijalne emisije "Puls Srbije" kod Krune Une Mitrović koja se emituje na Kurir televiziji, Dušan Bajatović, direktor „Srbijagas“, Stefan Srbljanović, državni sekretar ministrtva rudarstva i energetike, Perko Matović, savetnik potpredsednika Vlade i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

Srbljanović je napomenuo da Srbija definitivno nema razloga za paniku i da građani mogu da se oslone na rezerve gasa:

- Nastavićemo da radimo kao što smo radili do sada, nije ni taj datum kada je trebalo da budu uvedene sankcije, nikakav dan D. Država je zaista odgovorno postupala. Imali smo niz sastanka i diplomatsku ofanzivu uz pomoć naših mađarskih prijatelja. Dobili smo odlaganja, ali sam optimista da će se taj problem rešiti do tada - rekao je on i dodao:

- Ono što je loše, ne znamo šta Amerika zaista želi, da li je uklanjanje totalnog uticaja Rusa ili ne. Naša skladišta su puna, imamo rezerve nafte za više od 3 meseca. Naša zemlja mora uvoziti sirovu naftu preko Janafa, videćemo šta će se izdešavati, ali verujem u pozitivan ishod.

Bajatović je, govoreći o vlasništvu NIS-a, razjasnio dilemu:

- NIS je kompanija osnovana po srpskim zakonima, mora da radi u interesu države Srbije i naše privrede. NIS je srpski, a najopasniji deo ovih sankcija je finansijski. Kada se isključi procesna industrija, svi otkazuju. Takav NIS je najštetniji za Republiku Srbiju. Ovo je nacionalna šteta koju su nanele sankcije. Nacionalizacije sigurno neće biti. Banke mogu da proizvedu stečaj, ali to njima nije u interesu.

Kako kaže, sankcije neće u velikoj meri naneti štetu našoj industriji:

- Ovo su političke sankcije, ovde se izašlo u susret poziciji Srbije. Ovo bi trebalo da bude u redu, mislim da je dobar signal koji treba iskoristiti što pre i na svim frontovima. Moje mišljenje, treba udružiti napore. Bili smo nesaradljivi, ali to je 12 odsto u budžetu, Amerika i Rusija to moraju da shvate. Biće još 30 dana, stalno će da nas drže na nekom kratkom lancu, ali za birokratiju je bitno da uvek imamo pomak - zaključio je on, na šta se Obrknežev nadovezao:

- Ne smemo da zaboravimo naftu koja se eksploatiše i u ovom momentu. Sirovu naftu možemo uvoziti i cisternama. Imamo bez problema vremena što se tiče same nafte. Na godišnjem nivou jedna četvrtina predstavlja potrebe Srbije. Do rafinerije dolazi, a suština je da imate kapaciteta ukoliko se dođe do sankcija, kako ona ne bi stala.

Koliko vremena treba da se izgradi nafotovod do Mađarske, pitanje je koje je Obrknežev postavio Bajatoviću, čiji je odgovor:

- Maksimalno šest meseci, uz sve dozvole, sa našom operativom, bez Kineza, Rusa i Mađara.

