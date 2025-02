- Važno mi je da vam kaže — obećao sam ovde kada sam bio i nisam ispunio i sada je došlo vreme za to jer su urađeni svi projekti. To je ogroman novac, za srednjoškolski centar u Zaječaru, potrebno je oko 10 miliona evra za rekonstrukciju i obezbedili smo taj novac. Vi sad izračunajte koliko je to odjednom ogromnom novca za Zaječar - istakao je Vučić i dodao da je važno da se napravi glavni gasovod od Paraćina do Prahova i da se na njega povežu sve opštine na istoku Srbije u Borskom i Zaječarskom okrugu. To će značiti mogućnost dovođenja investitora.