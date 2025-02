Transport, koji čini oko četvrtinu emisija ugljen-dioksida u Evropi, jedan je od ključnih sektora u kojima su neophodne velike promene da bi se postigao cilj klimatske neutralnosti koji je EU, a time i Francuska, zacrtala da ispuni do 2050. godine. Deo tog plana je da od 2035. godine bude zabranjena prodaja novih vozila s unutrašnjim sagorevanjem.

"Ovo je veoma važna tema za Francusku, Srbiju i Evropu. Ideja je da razvijamo svoje resurse i razumem da je to želja i srpske vlade. Želimo da razmenjujemo dobru praksu u ovoj oblasti koja je ključna jer znamo da će litijum biti jedan od najvažnijih kritičkih minerala narednih godina", izjavio je Galzo.

"U takvim projektima uvek je teško da ljudi prihvate promene u lokalnoj sredini i zato je važno objasniti da to radimo iz dobrog razloga, a to je da nam je litijum potreban za energetsku tranziciju, i da to radimo na dobar način", rekao je Galzo, istakavši da Evropa pre svega želi da razvija svoje resurse, a da će srpska vlada odlučivati o tome da li i kako želi da sprovodi svoje projekte.