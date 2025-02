MALO CRNIĆE - Fabrika „Policart“ uživo izgleda veće i lepše nego što sam očekivao. Mnogo sam srećan što sam ovde, što ste sve ovo napravili, a posebno što ste se vratili u Srbiju. Ovakve kompanije će mnogo ljudi da ostave u zemlji, a neke i da vrate. To je mogućnost da porodice ostanu zajedno i to nam nedostaje svuda u Srbiji. Zato želimo da podstičemo privatnike i njihove biznise i učinićemo sve da vi možete da radite još bolje i više, jer je to ovde u Crniću spas, poručio je predsednik Aleksandar Vučić tokom posete fabrici “Policart” u selu Malo Crniće, u okviru obilaska Braničevskog okruga.