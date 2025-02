Bill Gejts je jednom otkrio jednostavan, ali moćan pristup odgovoru na najteže pitanje na intervjuu za posao. Njegov metod se ne odnosi samo na veštine nabrajanja – već i na isticanje na način na koji to rade najbolji kandidati.

Bil Gejts je podelio svoj pristup ovom pitanju tokom lažnog intervjua sa NBA zvezdom Stivenom Karijem 2020. Njegov odgovor nije bio samo ubedljiv – to je bio majstorski kurs kako da se predstavite kao najbolji u poslu.

Trodelni pristup pridobijanju novih zaposlenih

Predstavljajući pravu stručnost

Naglašavanje timskog rada, čak i sa manom

Usklađenost sa vizijom kompanije

Poslednji i najsnažniji deo njegovog odgovora? On pomera fokus sa sebe na budućnost kompanije.

Pokazujući uzbuđenje za dugoročne projekte i inovacije, Gejts jasno daje do znanja da su njegove ambicije usklađene sa ambicijama kompanije – nešto što menadžeri za zapošljavanje uvek traže i što posebno cene.

Pretvaranje slabosti u prednosti

Jedan od najupečatljivijih aspekata Gejtsovog odgovora je njegova sposobnost da preformuliše slabost kao snagu. Umesto da koristi kliše „Ja sam perfekcionista“, on priznaje svoju kritičku prirodu – ali objašnjava kako to vodi do izvrsnosti.